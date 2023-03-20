أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية عن اغتيال أحد قادتها في العاصمة السورية (دمشق) أمس، متهمة الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الحادثة.

ونعت سرايا القدس، في بيان مقتضب، القيادي فيها «علي رمزي الأسود» وقالت ان العملية «تحمل بصمات العدو الإسرائيلي» من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القيادي من «سرايا القدس» قتل بالرصاص من قبل مسلحين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، ولاذ المسلحون بالفرار.

وذكر المرصد أن عملية الاغتيال جاءت بعد تتبع دقيق، حيث لم يكن أحد في تلك المنطقة يعلم أن علي الأسود هو قيادي في حركة الجهاد، وهي لم تكن الأولى التي تطول حركة الجهاد، معتبرا أنها خرق كبير من قبل الموساد كونها تقع في قلب العاصمة دمشق.