أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة مفاجئة غير معلنة إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية أمس، هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ سيطرة القوات الروسية عليها في أعقاب حصار استمر أشهرا في بداية الهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا، فيما اعتبرت واشنطن أن الزيارة «مجرد دعاية ليظهر بوتين أنه يسيطر على ساحة المعركة». وبعد ساعات على زيارته القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة، نشر الكرملين فيديو لوصول بوتين على متن مروحية إلى ماريوبول.



بدوره، أوضح الكرملين أن بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبول بعد زيارته امس الأول شبه جزيرة القرم، مشددا على الطبيعة «العفوية» لرحلته. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن زيارة بوتين «كان كل ذلك عفويا، مؤكدا أن «تنقلاته في المدينة لم يخطط لها أيضا».



في المقابل، نددت وزارة الدفاع الأوكرانية بالزيارة وكتبت في تغريدة «زار بوتين مدينة ماريوبول الأوكرانية مثل لص تحت جنح الليل. أولا هذا أكثر أمانا. كما أن الليل يسمح له بأن يركز على ما لا يريد إظهاره، ويبقي المدينة التي دمرها جيشه بالكامل وسكانها القلائل الناجين بعيدا عن الأنظار الفضولية». واعتبر منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض زيارة بوتين لماريوبول مجرد دعاية ليظهر أنه يسيطر على ساحة المعركة.



من ناحية أخرى، عقد الرئيس الروسي أمس اجتماعا في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة «روستوف نا دونو» جنوبي روسيا، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحافية للكرملين. وأفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، بأن الكرملين أوضح أن «الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين».