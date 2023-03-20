

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية من نظيره المنتخب العماني 1-5 في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية التي تقام منافساتها في تايلند.



وبذلك تصدر المنتخب العماني صاحب المركز الثالث في النسخة السابقة، وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على الكأس الحالية ترتيب المجموعة بفوزين متتاليين، فيما يحتل «أزرق الشاطئية» المركز الثاني بفوزه افتتاحيا على فلسطين 5-0 وخسارة من عمان، ولاتزال آماله قائمة في التأهل إلى الدور الثاني، شريطة الفوز على منتخب قرغيزستان الذي يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة بالجولة الأخيرة للدور التمهيدي.



وقال مدرب منتخبنا أحمد عبدالرازق خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا أمام أحد أقوى منتخبات القارة وصاحب برونزية النسخة الماضية.



وأشار إلى أن الأمل كبير في بلوغ ربع النهائي من خلال الفوز في المباراة الأخيرة الثلاثاء المقبل أمام قيرغيزستان، ولذلك أثق كثيرا بقدرات لاعبينا في تحقيق الانتصار وبلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخ الكرة الشاطئية الكويتية.



وأكد عبدالرازق أن هناك بعض الأخطاء سنقوم على تصحيحها سريعا خلال تدريب اليوم، مشيرا إلى أن حدوث تلك الأخطاء أمر متوقع وذلك لأن الجيل الحالي يحتاج إلى الوقت من أجل اكتساب الخبرة.