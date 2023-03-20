

واصل النرويجي إرلينغ هالاند تألقه وقاد مان سيتي الى نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية في الفوز 6-0 على ضيفه بيرنلي من دوري المستوى الاول «تشامبيونشيب» السبت. ودخل هالاند المباراة في أعقاب تسجيله خماسية في الفوز الكاسح 7-0 على لايبزيغ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.



ورفع النرويجي الذي وصل الى سيتي مطلع الموسم رصيده الى 42 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز (28) ودوري الأبطال (10). ولايزال «السيتي» ينافس على ثلاث جبهات هذا الموسم، إذ يتخلف بفارق خمس نقاط عن أرسنال في الدوري وينتظره اختبار شاق أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي المسابقة القارية التي لايزال يلهث خلف لقبها للمرة الأولى في تاريخه.



من جانبه، أبدى مدرب مان سيتي بيب غوارديولا سعادة كبيرة لاستمرار فريقه في المنافسة على 3 ألقاب هذا الموسم، وقال: «المنافسة على 3 ألقاب أمر مهم للغاية، واللاعبون يعلمون أنه لا يمكننا الخسارة، وإلا فقد انتهى الأمر، لذلك نخرج أفضل ما لدينا، هذه هي الحقيقة، نحن نعرف أن علينا الفوز ثم الفوز في الدوري، ويبقى دوري الأبطال كما هو». ولحق بمان سيتي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس كل من شيفيلد يونايتد وبرايتون بعد فوزهما على بلاكبيرن 3-2 وغريمسبي 5-0 على التوالي.