

استفاد أرسنال من غياب ملاحقه مان سيتي حامل اللقب الموسم الماضي عن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي «البريمييرليغ» لانشغاله بمسابقة الكأس، وابتعد 8 نقاط في الصدارة بفوزه السادس تواليا عندما تغلب على جاره كريستال بالاس 4-1 أمس.



سجل رباعية «المدفعجية» كل من غابرييل مارتينيلي (28) وبوكايو ساكا (43 و74) وغرانيت تشاكا (55)، بينما سجل هدف «البالاس» الوحيد جيفري شلوب (63).



وبتلك النتيجة عزز آرسنال من صدارته بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ 12. وبات ساكا أول لاعب من أرسنال برصيد 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في موسم واحد في البريمييرليغ منذ التشيلي أليكسيس سانشيس موسم 2016-2017. وعاد تشلسي المتخبط في المركز العاشر إلى إهدار النقاط مرة أخرى بتعادله مع إيفرتون 2-2 بعد تلقيه هدفا في الدقيقة 89.



وتقدم تشلسي عبر البرتغالي جواو فيليكس (52)، وعادل المالي عبدولاي دوكوريه (69) قبل أن يعيد الألماني كاي هافيرتز التقدم للبلوز من ركلة جزاء (76)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للبديل إليس سيمز (89).



من جانبه، أبدى غراهام بوتر، مدرب نادي تشلسي إحباطه بعد المباراة نتيجة مستوى خط الدفاع في الفريق، وقال: «في نهاية الأمر، كان الهدف الأول مخيبا للآمال حقا من الكرات الثابتة، تحدثنا عن ذلك قبل المباراة، وبعد ذلك الهدف الثاني، لم نهاجم جيدا بما فيه الكفاية، ثم دافعنا عن مساحة ضخمة، ولم نفعل ذلك جيدا»، مضيفا: عندما تنظر إلى الجهد الذي بذلناه في المباراة، إلى أي مدى حاولنا الهجوم، والأهداف السهلة التي تلقيناها، ترى أن الأمر محبط، وأعتقد أن التعادل خطوة إلى الوراء لأننا أردنا الفوز، لكنها خطوة إلى الأمام من ناحية الأداء.