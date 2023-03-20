

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



استرد الدحيل صدارة الدوري القطري من العربي بعد أقل من 24 ساعة فقط، عندما تغلب على قطر بنتيجة 3-1 في ختام مباريات الجولة الـ17، سجلها الكيني مايكل أولونغا (هدفين) في الدقيقتين (10 و79) وخالد محمد في الدقيقة 90، فيما سجل هدف قطر الوحيد المدافع المغربي بدر بانون في الدقيقة 6+90 من ركلة جزاء.



هذا، ورفض السوري عمر السومة محاولات إدارة العربي القطري بشأن تمديد عقد الإعارة لمدة موسم آخر، وذلك بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم. وانتقل الهداف السوري إلى العربي قادما من أهلي جدة السعودي في صيف 2022 على سبيل الإعارة، وذلك بعد هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ويأمل السومة في العودة إلى صفوف ناديه الأصلي عقب نهاية الموسم الجاري، من أجل المشاركة معه في دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.