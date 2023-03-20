

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدارتس رسميا تسمية الشيخ طلال المحمد رئيسا فخريا للاتحاد.



جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي المنعقدة في مدينة الأقصر المصرية والمتزامنة مع إقامة بطولة مصر الدولية الثانية للدارتس والبطولة العربية الأولى والبطولة الأفريقية الأولى بالفترة من 18 حتى اليوم، وتشارك في البطولات نحو 28 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وأكثر من 200 لاعب ولاعبة في فئة الكبار رجال وسيدات فوق 18عاما ومن فئة الشباب والشابات تحت 18عاما إضافة لمشاركة أبطال مصر باللعبة من ذوي الهمم.



وقام رئيس الاتحاد العربي للدارتس يحيى عبدالقادر خلال الحفل الخاص بالتنصيب بتسليم عثمان المنصوري ممثلا عن المحمد وثيقة الرئاسة الفخرية ودرع الاتحاد العربي وإبلاغه بقرار مجلس الإدارة باختياره بالإجماع لهذا المنصب الفخري، كونه شخصية رياضية مرموقة ولاهتمامه اللافت باللعبة.