

بيروت - ناجي شربل



انطلقت على ملعب نادي الصفاء تدريبات منتخب لبنان لكرة القدم تحضيرا للسفر الأربعاء المقبل إلى سلطنة عمان لخوض ودية مع منتخب عمان في 27 منه، وذلك ضمن تحضيرات «الأزر» للمشاركة في بطولة كأس القارات الدولية التي ينظمها الاتحاد الهندي خلال الفترة من 10 إلى 20 يونيو في الهند.



واستدعى الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة المدير الفني الصربي الكسندر اليتش 25 لاعبا هم: مهدي خليل، جورج ملكي، خليل خميس، حسين زين، وليد شور وعلي الحاج (العهد)، علي السبع، سعيد عواضة، خليل بدر ومهدي زين (النجمة)، نادر مطر، علي طنيش، حسن معتوق ومكسيم عون (الأنصار)، محمد صادق وعلي مرقباوي (البرج)، انطوان الدويهي (السلام زغرتا)، محمد باقر الحسيني (الصفاء)، محمد الحايك (التضامن صور)، زين العابدين فران (شباب الساحل)، كريم درويش، بالإضافة الى المحترفين حسن علي سعد «سوني»، محمد علي دهيني، محمد قدوح وداني كوري «لحود».