بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون عن أن إدارة الجمعيات الخيرية تتجه لاعتماد «الباركود» للتأكد من شخصية المناديب المعتمدين من قبل الوزارة لجمع التبرعات في الأماكن المصرح فيها بذلك، كإجراء بديل عن «الهويات» التي كانت توزعها الوزارة للجمعيات خلال الشهر الفضيل.

وبين المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التطويرية وخطة التحول الرقمي، لافتا إلى جاهزية فريق متابعة العمل الخيري لتنفيذ الخطة الموضوعة لعمله مع بداية الشهر المبارك.

وأضاف انه ستكون هناك متابعة دقيقة للإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا على القائمين على العمل الخيري الالتزام بالضوابط، وعلى المواطنين والمقيمين التنبه وعدم التبرع إلا للجهات المصرح لها من قبل الوزارة والتأكد من المعتمدين والالتزام بالتبرع عبر الوسائل الآلية المعتمدة.