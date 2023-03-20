نظمت قوة الإطفاء العام، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام صباح اليوم الإثنين، محاضرة توعوية في مستشفى الفروانية، بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر الغريب، ومدير مستشفى الفروانية د.علي غازي المطيري وعدد من الكادر الطبي والإداري.

تأتي هذه المحاضرة في إطار التعاون بين قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة، وضمن الأنشطة التوعوية التي تستهدف السلامة من الحرائق والحوادث والسبل الوقائية منها، واشتملت المحاضرة على شرح نظري لكيفية الإخلاء في حالات الطوارئ وطريقة استخدام مطفأة الحريق وأهمية كاشف الدخان.