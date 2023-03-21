ندى أبو نصر



افتتح متجر «ذا كيرل نيشن» في سيمفوني مول وسط إقبال جماهيري كثيف بالأخص للمهتمين بالجمال ومنتجات الشعر الكيرلي، حيث يأتي افتتاح المتجر ليكن نداء ممزوجا بالفخر بأن الشعر الذي يتوج رؤوس النساء جميل بطبيعته ويجب تركه بحرية من خلال منتجات تعيد للشعر الكيرلي حيويته وجماله.



وخلال حفل الافتتاح، قالت مؤسسة ومديرة المتجر فيجاي فاديفو في تصريح لـ«الأنباء»: نحن متجر متخصص في المنتجات المخصصة للشعر الكيرلي (المجعد)، وهو ليس مجرد محل لبيع المنتجات بنظام التجزئة، بل أيضا يسمح للزبائن بالدخول دون أن يضطروا للقلق بشأن الشعر ودون أن يضطروا لشراء أي منتج بل يمكنهم المجيء وتجربة منتجاتنا ثم بعد ذلك يمكنهم الشراء كما أنه لدينا خبراء في تصفيف الشعر ولكننا لا نتلقى مواعيد لتصفيف الشعر لكن ما نفعله هو أن العميل يدخل المتجر، وإذا كان المصفف متاحا، فالعميل يمكنه الدخول ويحصل على تصفيف الشعر ويجرب المنتجات المختلفة، وإذا أعجبه يشتريه وإذا لم يعجبه، فهناك دوما خيارات أخرى.



واضافت أن ما يميز المتجر المختص بالشعر الكيرلي أن كل المتاجر التي تعمل هنا تعمل في الغالب بطريقة «أونلاين ستورز»، لكننا أول متجر يعمل «أوفلاين»، لذا فإذا كان لدينا مفهومان أو ثلاثة فقط نجدها في منتجات هذه المتاجر التي تتعامل بشكل أونلاين مع الشعر الكيرلي لكن بالنسبة للمتجر الخاص بنا، فقد قمنا بشراء ما يزيد على 40 ماركة عالمية عبر الأونلاين وهي ماركات متوافرة حصريا عبر الأونلاين فقط وبعيد عن كل هذا، فمتجرنا كما يقولون يعتبر نوعا من التجربة، فهو ليس مجرد متجر لبيع المنتجات بأسلوب التجزئة، بل هو يختلف عن ذلك.



وتابعت فاديفو: في الحقيقة، في دول مجلس التعاون الخليجي، لا توجد متاجر متخصصة في منتجات الشعر الكيرلي (المتجعد)، ولذا فإن متجرنا هو الأول في هذا الأمر، مضيفة: نعلم أن طقس الكويت يتميز بارتفاع درجة الحرارة، ولهذا حرصنا على أن تكون لدينا مجموعة رائعة لهذا الأمر، فعندما تكون لدينا عوامل الرطوبة والرياح، فهذا يتطلب منتجات خالية من الجلسرين، كما ينبغي لك استخدام الجيل، رغم أن بعض الناس يظنون أن استخدام الجيل يضر بشعرك، إلا أن هذا ليس صحيحا.



وجميع منتجاتنا مصنوعة من عناصر طبيعية. وهي خالية من عنصر الجلسرين، وهذا يساعد في حالة الرطوبة، وكذلك في حالة هبوب الرياح، بسبب الجيل، لأنها تمنح الشعر تماسكا جيدا.



واضافت: منتجاتنا آمنة على الشعر المصبوغ جميعها، وأغلب منتجاتنا نباتية المنشأ. ولم تتم تجريبها على الحيوانات. كما أن لدينا أيضا مجموعة منتجات للأطفال، وهي خالية من عنصر الغلوتين. وهي بذلك مناسبة للبشرة الحساسة. ولدينا منتجات خالية من الغلوتين.



فإذا كانت لديك بشرة حساسة، فيمكنك السؤال عن المنتجات التي تناسبها لدينا.



واذا كان لديك شعر مصبوغ أو شعر كيرلي مجعد أو شعر به نسبة زيوت عالية أو شعر أطفال، بل ولدينا أيضا منتجات لأصحاب الشعر المفرود والمصبوغ أيضا. لدينا كل هذه المنتجات، فنحن نبيع الألوان لكل أنواع الشعر أيضا.



وبينت أن المنتجات طبيعية، ولذلك فهي لا تحتوي على أي عناصر ضارة، فلا يوجد بها سلفات ولا يوجد بها سيليكون، ولا يوجد بها بارابين.



بدوره، قال الشريك الإداري في المتجر بالا سوبرامانيام: سوف نقوم بافتتاح متجر ثان يوم السبت داخل سيتي سنتر، في الشويخ، حيث دخلنا مع سيتي سنتر في شراكة لتطوير هذا المفهوم. وهذا يعني أننا نتوسع بالتأكيد. كما أننا سنفتتح كيوسك في مارينا مول. وأيضا كيوسك في الخيران مول.



والسبب في التوسع هو أننا نريد للناس أن يحظوا بسهولة إتاحة هذه المنتجات، حيث إنها ليست متاحة في الوقت الحالي.



فبإمكان الناس التسوق عبر المتاجر «الأونلاين»، لكننا نريدهم أن يأتوا إلينا، ولذا نحاول أن نكون على مقربة منهم بقدر الإمكان في جميع المناطق.