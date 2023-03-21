بشار جاسم



عاد المنتج والفنان فهد البناي وكاست مسرحية «عرش دراكولا» إلى الكويت بعد عروضهم الأخيرة في الرياض، حيث إن المسرحية لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا من بداية عرضها الأول في قطر ولله الحمد النجاح بفضل الله ثم الجمهور العزيز وتقديرهم لنا، وتعبها ما راح هدر، والله عطانا على قد نيتنا.. عرضنا 10 عروض في دولة قطر وجميعها «سولد أوت» وبعدها رجعنا وعرضنا ببلدي الكويت وهذي المحطة كانت عندي اهم محطة ليس لأنني فهد البناي كممثل، لكنني حبيت أثبت نفسي كمنتج أيضا في ظل وجود العشرات من المنتجين، لأن المسرح بالكويت مو شي عادي كونها هوليوود الخليج واسوي عمل وينجح ويسمّع عند الناس وهذا بحد ذاته إنجاز.



أما بخصوص عروض الرياض، فالحمد لله وختامها مسك مثل ما يقولون وبعد هالنجاح في قطر والكويت يجينا دعم كبير من المستشار تركي آل شيخ، وهو داعم لنا أساسا كقروب البلام، وأقصد داعما للسعودية والخليج، والحمد لله عرضنا ونجحنا بالعروض وما أنسى رعاية اخوي حسن البلام لنا ودعمه، وباختصار أقول إننا فزنا بهذه المسرحية لأن أي عمل لا يعتمد على نجم معين، بل على النية الصافية والجهد والمثابرة والود واختيار النص والمخرج، وأنا كفهد سعيد جدا بعروضنا في قطر وهي 10 عروض والكويت 7 عروض والرياض 4 عروض.



ودايما أقول إن جمهور السعودية له حق علينا وتعودنا عليه، كذلك قطر وأصبحوا جزءا من الجمهور الكويتي، وأشكر كل القائمين على دعمهم لنا وبحضورهم مسرحيتنا.



مسرحية «عرش دراكولا» من إخراج عبدالله البدر وتأليف أحمد العوضي وبطولة عبدالرحمن العقل، زهرة عرفات، أحمد إيراج، فهد البناي، محمد الرمضان، هستور فاطمة الأنصاري.