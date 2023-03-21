

عبدالحميد الخطيب



استضاف المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء أمس الأول حفل «ألحان خالدة»، بمشاركة مطربي دار الأوبرا المصرية ريهام عبدالحكيم وحنان عصام ومحمد متولي، وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.محمد الموجي.



استمر الحفل إلى نحو 3 ساعات قدم خلالها المطربون المشاركون روائع أشهر نجوم الزمن الجميل ممن رحلوا عن عالمنا وبقيت أعمالهم خالدة تتردد في كل أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وسط انسجام وتفاعل كبير من الجمهور الكويتي الذي ملأ جنبات المسرح واستمتع بالبرنامج الغنائي لهذه الليلة الفنية المميزة وبالروائع الطربية التي لا ينطفئ بريقها رغم مرور الزمن.



انطلقت الوصلة الأولى بصوت المطربة حنان عصام التي قدمت أغنية «يامه القمر على الباب» لفايزة أحمد، وغنت لليلى مراد «الدنيا حلوة» و«قلبي دليلي»، ولنجاة الصغيرة «أيظن»، وشدت لأسمهان «امتى هتعرف امتى»، ولشادية «آه يا اسمراني اللون»، ثم غادرت المسرح ليصعد المطرب محمد متولي وتضمنت وصلته أغنيات: «اهو ده اللي صار» لسيد درويش، و«بلاش تبوسني» لموسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب، وقدم «أهواك» و«كامل الأوصاف» و«التوبة» لعبدالحليم حافظ، وغنى لفريد الأطرش «قلبي ومفتاحه».



وبعد فاصل قصير، كانت الوصلة الثانية التي أحيتها المطربة ريهام عبدالحكيم، وأمتعت الحضور خلالها بباقة متنوعة من الأغنيات «الخالدة»، وغنت لوردة الجزائرية «في يوم وليلة» و«العيون السود»، ومن أغاني فايزة أحمد قدمت «تمر حنة» و«انا قلبي اليك ميال»، ولكوكب الشرق أم كلثوم شدت بـ «اسأل روحك» و«بعيد عنك» وختمت بـ «الأطلال»، ليسدل الستار على ليلة طربية رائعة بكل المقاييس.



أيوب خضر: العلاقات وثيقة بين الكويت ومصر على مستوى الفن



سبق الحفل اقامة مؤتمر صحافي في فندق «هوليداي ان» بحضور د.ايوب خضر الرئيس التنفيذي لشركة كودا للانتاج الفني، المنظمة للحفل، ود.محمد الموجي قائد الفرقة الموسيقية وأماني مصطفى وكيل وزارة الثقافة المصرية ومديرة الوفد، والمطربين ريهام عبدالحكيم وحنان عصام ومحمد متولي.



وخلال المؤتمر، أكد د.أيوب أن العلاقات الوثيقة بين الكويت ومصر على كل الأصعدة ممتدة ومتجذرة أيضا على مستوى الفن، وهو ما دفع لاستضافة فرقة دار الأوبرا المصرية في الكويت، ومن المرتقب توقيع بروتوكول تعاون فني لتقديم المزيد من الحفلات بين الكويت ومصر خلال العامين المقبلين، متمثلة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ودار الأوبرا المصرية التي تملك رصيدا هائلا من الفنانين والأصوات والعازفين والعديد من الفرق الغنائية كفرقة الموسيقى العربية وفرقة الإنشاد وغيرهما.



بدورها، أكدت رئيسة الوفد المصري أماني مصطفى، أن دار الأوبرا المصرية لديها توجه بنشر الفن الجميل في جميع الدول وخاصة العربية والخليجية، وقالت: إلى جانب التعاون مع الكويت ومركز الشيخ جابر الثقافي، نبحث عن وضع بروتوكول يعزز ويكثف هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، ونستطيع من خلاله عمل برنامج حفلات يشمل الدول الخليجية والعربية أيضا، مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لأكبر الأحداث الفنية في مصر وهو مهرجان الموسيقى العربية في نوفمبر المقبل، والذي من المرتقب أن تشارك فيه الكويت أيضا ليس فنيا فقط ولكن أيضا علميا من خلال الرسائل الأكاديمية الفنية بالمؤتمر العلمي، من خلال أبحاث وندوات في المهرجان.



من جانبهم، عبر الموسيقار د.محمد الموجي والمطربون ريهام عبدالحكيم ومحمد متولي وحنان عصام عن سعادتهم بالمشاركة في الحفل الكبير «ألحان خالدة»، وزيارة الكويت، مؤكدين أن جمهور الكويت ذواق ومشهور بحبه للموسيقى العربية.