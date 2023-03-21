أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العليم تعميما اداريا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: مادة أولى: تحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال الأيام من الاحد حتى الخميس من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 بواقع أربع ساعات ونصف الساعة يوميا، وذلك على النحو التالي:



1 - يكون الدوام بمراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الصباحية من الساعة التاسعة و(45) دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و(15) ظهرا. (بمراعاة فترة سماح قدرها 15 دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة.



2 - يكون الدوام لجميع الوحدات التنظيمية الأخرى بالوزارة خلال الفترة الصباحية (النظام المرن) ما بين الساعة التاسعة و(45) دقيقة صباحا والساعة العاشرة و(45) دقيقة صباحا ويكون موعد نهاية الدوام بين الساعة الثانية و(15) دقيقة ظهرا والساعة الثالثة و15 دقيقة عصرا وفقا لظروف العمل حسب ما يلي:



أ - إذا كان بداية الدوام خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا تكون نهاية الدوام الساعة الثانية و(15) دقيقة ظهرا (بمراعاة فترة سماح قدرها 15 دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة.



ب - إذا كان بداية الدوام من الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا تكون نهاية الدوام الساعة الثانية و45 دقيقة ظهرا (بمراعاة فترة سماح قدرها 15 دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة.



ج - إذا كان بداية الدوام من الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا يكون نهاية الدوام الساعة الثالثة و15 دقيقة عصرا (بمراعاة فترة سماح قدرها 15 دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة. وتابع القرار «على أن يكلف رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات بتحديد نسب وأسماء الموظفين المكلفين بكل نظام موضح بالبند رقم 2 في هذا التعميم وبما لا يخل بحسن سير العمل وموافاة إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري بهم بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 22 الجاري.



وأردف قرار وكيل الأوقاف «ان تكون مواعيد الدوام الرسمي بمراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية خلال الفترة المسائية من الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء (بمراعاة فترة سماح بواقع 45 دقيقة عند بداية الدوام وبواقع ساعة عند نهاية الدوام). وتابع قرار وكيل الاوقاف «مادة ثانية: توقف جميع حالات التخفيف عن العمل خلال شهر رمضان».