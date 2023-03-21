بشرى شعبان



في لفتة وشكر وعرفان من قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون نظم القطاع حفلا تكريميا للوكيل السابق للقطاع مسلم السبيعي، تقديرا لكل ما قدمه خلال رحلة عمله الطويلة في الوزارة.



استهل الحفل بكلمة وجدانية لعريف الحفل مدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي أكد فيها على سمو العلاقة التي جمعت السبيعي مع موظفي القطاع. وألقى وكيل قطاع الرعاية بالتكليف حمد الخالدي كلمة عدد خلالها موقف المحتفى به خلال مسيرته الطويلة بالعمل لاسيما في قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث رسخ سياسة الباب المفتوح أمام جميع العاملين ونزلاء القطاع ومبدأ الطيبة والتفهم والتفاني بالعمل إلى جانب الحسم والشدة المطلوبة لتقويم الأداء الوظيفي. وأضاف الخالدي: بصمات المحتفى به واضحة ومستمرة في القطاع ومسؤولو القطاع مستمرون بالعمل وفق النهج الذي غرسه السبيعي في نفوس العاملين بمختلف المسميات الوظيفية. من جهته، أشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري في العلاقة المتميزة والصريحة بين النقابة والوكيل المحتفى به ومواقفه الحاسمة تجاه جميع القضايا التي تخص وتخدم موظفي الوزارة، متوجها بالقول: اختلفنا في قضايا وعالجتها بسمو أخلاقك وكنت مدرسة في التعامل مع الاختلاف في وجهات النظر.