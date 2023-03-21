الموافقة على مقترح اعتماد تصنيف شركات النظافة حسب الإمكانيات والخبرة

المجلس اعتمد مشروع إعادة تنظيم أجزاء قسائم سكنية بالقطعة 1 بمنطقة الجليب

إقرار مبادرة بنك الكويت الوطني لتطوير وتجميل جزء من شاطئ الشويخ

المنفوحي: 8 إلى 9 ملايين دينار تكلفة تطوير أسواق المباركية المتضررة من الحريق



بداح العنزي



وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس، والتي تناوب على رئاستها كل من رئيس المجلس عبدالله المحري، ونائبه خالد المطيري، وافق على مبادرتي بيت التمويل الكويتي بشأن إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية والواقعة في المنطقة التجارية السابعة والبالغة مساحتها 9000م2، مع إعادة تأهيل وتطوير الساحة المجاورة لسوق الوطنية بمنطقة القبلة قطعة 10 والبالغة مساحتها 6000م2، كما وافق المجلس على مبادرة بنك الكويت الوطني تطوير وتجميل جزء من شاطئ الشويخ.



ووافق المجلس أيضا على اقتراح العضو م. منيرة الأمير بتصنيف شركات النظافة حسب القدرة والإمكانيات والخبرات.



وكشف مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن أن قيمة إعمار المباركية تتراوح من 8 إلى 9 ملايين دينار، ستكون بتبرع كامل من بيت التمويل الكويتي، بينما ستتولى البلدية الإشراف على عملية إعادة الإعمار، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.



وانتقل المجلس إلى المصادقة على محضر الاجتماع السابق.



ثم انتقل المجلس إلى مناقشة توصيات اللجنة الفنية، حيث وافق المجلس على مشروع إعادة تنظيم أجزاء قسائم سكنية بالقطعة 1 بمنطقة جليب الشيوخ.



وبحث المجلس توصيات لجنة الفروانية حيث وافق علي الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تطوير طريق ارشيد القفيدي وطريق حمود الجابر الصباح،



من تقاطعه مع الدائري الرابع (حسين بن على الرومي) إلى تقاطعه مع الدائري السادس (طريق جاسم الخرافي) على أن يشمل التطوير حركة مرورية حرة لجميع التقاطعات على هذا الشارع مع الأخذ بالاعتبار تطوير الحركة المرورية بتطوير أنظمة النقل من وسائل النقل العام وعبور المشاة.



ورفض المجلس طلب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن إضافة نشاط مطعم وتجهيزات غذائية وكافيه للنشاط الحالي (سوق مركزى وكافتيريا) بدار الضيافة بالرقعي.



ووافق المجلس على طلب الإدارة العامة للإطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية.



كما أقر المجلس طلب وزارة «الأوقاف» توسعة مسجد عايض حمود المطيري الكائن بمنطقة خيطان قطعة رقم (9).



واعتمد المجلس الاقتراح المقدم من العضوة م. منيرة الأمير بشأن تصنيف شركات النظافة شركات أعمال النظافة العاملة في المدن، حسب القدرة والإمكانيات حيث تضمنت توصية اللجنة القانونية والمالية التالي: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوة م. منيرة الأمير بشأن عمل نظام تصنيف الشركات الخاصة بتنظيف المدن وفق آليات تصنیف محددة ومقسمة إلى شرائح تحدد من خلال هذا التصنيف طبيعة العقد وقيمته المالية والمساحة الجغرافية التي يمكن للشركة التقدم عليها من الممكن الاستعانة بنظام تصنيف شركات المقاولات للإرشاد في هذا الأمر، وأن يشمل التصنيف التدقيق على ما يلي:



أولا: الوضع المالي للشركة المركز المالي.



ثانيا: سابقة الأعمال والخبرة محدد فيها:



1 - العقود الحالية والسابقة والجهة المتعاقد معها وطبيعة العمل تفصيلا وقيمة هذه العقود.



2 - الفترة الزمنية للعقد وشهادة تثبت قيامه بالمهام المطلوبة وتوضيح لآلية تنفيذ هذه المهام.



3 - بیان بالمخالفات التي وقعت عليه وفق العقود المقدمة (إن وجدت).



4 - بيان بمساحة التغطية التي قام بها للأعمال المشابهة للتصنيف المقدم إليه تفصيلا في بيان منفصل عن كل مناقصة.



5 - الجهاز الوظيفي والهيكل التنظيمي للشركة أو المؤسسة على أن يتم توفير التوصيف الوظيفي لهيكل العمل وكذلك المؤهلات الموجودة بالشركة.



ثالثا: المعدات والورش التي تملكها الشركة أو المؤسسة حال تصنيفها.



رابعا: إرفاق تقرير الكشف الميداني الذي قام به فريق مختص من قبل البلدية عند تقديم طلب التصنيف أو ترقية التصنيف من قبل الشركة عن جميع المشاريع السابقة والقائمة (تحت التنفيذي للشركة المقدمة للتصنيف أو طالبة الترقية التصنيفية) والذي يشمل التأكيد على البيانات المرسلة واستطلاع الرأي حول العقود السابقة للشركة بشكل مباشر من قبل هذه اللجنة، ويتم البدء في إعداد هذا التقرير بمجرد تقديم الشركة لطلب التصنيف أو ترقية التصنيف ويقدم خلال شهرين من تاريخ الطلب لاستكمال باقي المراحل.



خامسا: يجب توافر الشروط التالية بالنسبة للشركة أو المؤسسة طالبة التصنيف:



1 - أن يكون المتقدم شركة أو مؤسسة كويتية أوخليجية.



2 - أن يكون المقدم مشتركا في غرفة التجارة الكويتية.



3 - أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المؤسسة ثلاث سنوات على الأقل.



4 - أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة جهاز فني متخصص للفئة المطلوبة (يحدد من قبل اللجنة المختصة).



5 - أن يكون جميع العاملين من جهاز فني وإداري على كفالة الشركة أو المؤسسة.



6 - أن يكون المتقدم مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



7 - ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة عن: الفئة الأولى يحدد من قبل اللجنة المختصة. الفئة الثانية (يحدد من قبل اللجنة المختصة). الفئة الثالثة (يحدد من قبل اللجنة المختصة.



الفئة الرابعة: مخصصة للشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة لإدراجها في أعمال صغيرة تسمح معها ببناء خبرات سابقة تؤهلها للتصنيف بعد ذلك يحدد من قبل اللجنة المختصة ويمكن فيه تجاوز مدة التأسيس بضوابط وسابقة الأعمال.



كما أحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة وتشمل التالي:



- الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص مواقف السيارات الملاصقة لقسائم السكن الخاص في جميع مناطق الكويت لأصحاب القسائم المطلة عليها.



- الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، ناصر الجدعان م. إسماعيل بهبهاني، م. فرح الرومي عبدالله العنزي بشأن وضع حاويات القمامة تحت الأرض.



ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال والمتضمن التالي: الموافقة على مبادرة بيت التمويل الكويتي بإعادة إعمار الموقع ك المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية الواقعة في المنطقة التجارية السابعة القبلة بمساحة 9000م2.



كذلك الموافقة على مبادرة بيت التمويل الكويت إعادة تأهيل وتشجير المنطقة الواقعة ما بين برج بيتك ومواقف مجمع الوطنية بمنطقة القبلة قطعة 10 بمدينة الكويت بمساحة 6000كم2 على أن يكون تنفيذ الأعمال حسب اشتراطات كل من وزارة الأشغال، الهيئة العامة للطرق، وزارة الكهرباء، الهيئة العامة للزراعة إضافة إلى أي وزارات أخرى يتطلب التنسيق معها قبل تنفيذ الأعمال عملا بالمادة 21 الفقرة 13 من قانون البلدية 2016/33 والتي أشارت إلى اختصاص المجلس البلدي بقبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.



ووافق المجلس على مبادرة بنك الكويت الوطني لتطوير وتجميل جزء من شاطئ الشويخ ليشمل إعادة توزيع المسطحات الخضراء بالشاطئ وتطوير مناطق الألعاب وإضافة ممرات لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.



جهود البلدية



أشاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بجهود مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي والعاملين في الجهاز التنفيذي والمتعلقة بالمتابعة المستمرة لموضوع الإعلانات المنتشرة في الشوارع.



عدم الجدية



أكد عضو المجلس البلدي د.حسن كمال عدم وجود جدية لبعض المسؤولين في الدولة وهم غير مهتمين بموضوع «المترو» في ظل الزيادة الحالية في أعداد السيارات، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك ثقافة مرورية لتسويق عملية النقل الجماعي لتفادي الازدحامات المرورية.



تصنيف الشركات



أوضح نائب المدير العام لشؤون الخدمات مشعل العازمي أن تصنيف الشركات كان موجودا في البلدية، وتم إلغاؤه بناء على طلب لجنة المناقصات.