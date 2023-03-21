الروبيان الأكثر مبيعاً في الكويت بـ 423 ألف كيلوغرام.. يليه «النويبي» بـ 106.5 آلاف

13 ألف كغم زبيدي كويتي بيعت بمتوسط 9.5 دنانير للكيلو و14 ألف كغم هامور بـ 5.4 دنانير



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن المواطنين والمقيمين استهلكوا ما يزيد على 832 طنا بأكثر من 25 نوعا من الأسماك المحلية في 3 أشهر فقط، وتصدر الاستهلاك المحلي من تلك الأنواع الروبيان والنويبي والشعوم.



وتفصيليا، أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي كميات الأسماك المحلية المبيعة في الكويت خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 832 ألف كيلوغرام بقيمة إجمالية تصل إلى 1.97 مليون دينار.



وجاء في البيانات: تصدر الروبيان والنويبي والشعوم للأسماك المحلية المبيعة لجهة الكميات والقيمة، إذ استحوذت وحدها على 70% من كميات الأسماك المبيعة بالكويت بكمية تصل إلى 583 طنا، كما استحوذت على 69% من قيمة المبيعات بواقع 1.36 مليون دينار.



وتصدر الروبيان مبيعات الأسماك لجهة الكمية والقيمة، إذ بلغت مبيعاته نحو 423 ألف كيلوغرام في الربع الأخير من 2022 بما نسبته 51% من إجمالي الأسماك المحلية المبيعة، بينما بلغت قيمة تلك الكمية من الروبيان نحو 1.02 مليون دينار بأكثر من نصف قيمة الأسماك المحلية المبيعة. وحل ثانيا النويبي، الذي بلغت مبيعاته نحو 106.5 آلاف كيلو غرام خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2022 بقيمة تصل إلى 216.36 ألف دينار، فيما جاء رابعا الشعوم بكمية تصل إلى 53.5 ألف كيلوغرام تبلغ قيمتها نحو 126 ألف دينار.



وبلغت كمية الزبيدي المبيعة خلال آخر 3 أشهر من 2022 أكثر من 13 ألف كيلوغرام بلغت قيمتها نحو 124.24 ألف دينار، بينما بلغت كمية الهامور المبيعة خلال الفترة ذاتها نحو 14 ألف كيلوغرام بلغت قيمتها نحو 74.85 ألف دينار، أما الميد فقد بلغت كمية مبيعاته نحو 18.3 ألف كيلو غرام بلغت قيمتها 42.7 ألف دينار.



ولجهة الأسعار فقد تصدر الزبيدي قائمة أغلى الأسماك الكويتية بمتوسط سعر للكيلو بلغ 9.5 دنانير، بينما حل الهامور كثاني أعلى سعر للأسماك الكويتية بواقع 5.4 دنانير للكيلو وحل النقرور كثالث أعلى سعر بمتوسط 3.8 دنانير للكيلو، وبلغ متوسط سعر سمك الشيم 3.3 دنانير للكيلو ليحل كرابع أغلى نوع أسماك كويتية، بينما حل السبيطي في المرتبة الخامسة بمتوسط 3.2 دنانير للكيلو.



وتضمنت الأرقام قائمة بأسعار غالبية الأسماك الكويتية والتي جاء ضمنها متوسط سعر الكيلو بالدينار بـ 2.4 دينار للروبيان، و2.3 دينار للميد، و2 دينار للنويبي، و1.5 دينار للبياح، و1.1 دينار للحمام.



أغلى الأسماك الكويتية



٭ 9.5 دنانير لـ «الزبيدي»



٭ 5.4 دنانير لـ «الهامور»



٭ 3.8 دنانير لـ «النقرور»



أرخص الأسماك



٭ 639 فلسا لـ «الكاسور»



٭ 1 دينار لـ «الباصي»



٭ 1.1 دينار لـ «الحمام»