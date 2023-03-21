

في إطار جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين وإطلاعهم على الفرص المتاحة في شركة بورصة الكويت وسوق المال الكويتي، شاركت بورصة الكويت في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes) في دبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على أدائها التشغيلي والمالي وسجلها الحافل بالإنجازات، وتقديم الرؤى حول أحدث خططها لتطوير سوق المال في الكويت. وعقدت عددا من الاجتماعات مع ممثلي شركات إدارة الأصول المالية والشركات والبنوك الاستثمارية في المنطقة والعالم، والذين أبدوا اهتماما بمعرفة المزيد عن نموذج بورصة الكويت التشغيلي وأدائها المالي خلال المناقشات المباشرة.



وشارك في المؤتمر، الذي نظمته المجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes)، أكبر بنك استثماري للأسواق الثانوية والأسواق الناشئة، كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال الإقليميين والمستثمرون والشركات المدرجة. وشهد الحدث، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 9 من شهر مارس، مشاركة 179 شركة تعمل في مختلف القطاعات الرئيسية في 29 دولة من خلال عقد اجتماعات مباشرة مع أكثر من 561 من المستثمرين المؤسسين ومديري الصناديق الذين يمثلون 247 مؤسسة دولية. وتركزت المناقشات حول الفرص والاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على أسواق الأسهم والديون في الأسواق الثانوية والناشـئة.



وبهذه المناسبة، قال نعيم آزاد الدين، رئيس قطاع الشؤون المالية في بورصة الكويت: استطاعت بورصة الكويت تحقيق أداء لافت في العام 2022، حيث سجل صافي الربح زيادة من 15.9 مليون دينار إلى نحو 18 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة بالعام 2021، وذلك على الرغم مما يشهده العالم حاليا مرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن عدة عوامل مختلفة، والتي كان تأثيرها أكثر انتشارا في النصف الثاني من عام 2022، حيث مكنتنا المشاركة في هذا المؤتمر من إبراز الأداء المالي القوي للبورصة، وإجراء نقاشات عميقة مع أصحاب المصالح حول الشركة، وتبادل الأفكار حول التوقعات الاقتصادية، كما أنها شكلت لنا فرصة لتوضيح آخر التطورات في سوق المال الكويتي.