

أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والوحيد لسيارات نيسان في الكويت، عن حصول أكس-تريل الجديدة كليا على لقب أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم للسيدات في العالم لعام 2023 (WWCOTY) التي تقام بنسختها الثالثة عشرة.



وأشادت لجنة WWCOTY، الجائزة الدولية الوحيدة المكونة حصريا من سيدات إعلاميات وصحافيات متخصصات في مجال السيارات، بسيارة أكس-تريل الجديدة بفضل رحابتها وأداء قيادتها السلس ومجموعة نقل الحركة الكهربائية e-POWER المزودة بها والمتوافرة منها لدى معارض نيسان البابطين بمحرك ذو الحقن المباشر للوقود.



وتم تصميم أكس-تريل الجديدة كايا بالارتكاز على منصة التحالف CMF-C وتتميز بتصميم متين وتقنيات متطورة توفر تجربة قيادة كهربائية سلسة بفضل تقنية e-POWER ونظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك e-4ORCE. وتتوافر أكس-تريل الجديدة بخمسة أو سبعة مقاعد تجعل منها سيارة مثالية للرحلات العائلية الطويلة أو النزهات مع الأصدقاء. وتتفرد من هذه الناحية بصفتها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الوحيدة في فئتها التي تضم سبعة مقاعد.



ويعتبر e-POWER نظام قيادة مبتكر من نيسان، ويوفر تجربة قيادة كهربائية من دون الحاجة إلى إعادة الشحن. ويتألف نظام e-POWER الجديد في أكس-تريل من بطارية عالية الطاقة ومجموعة نقل حركة مدمجة مع محرك وقود بنسب ضغط متغيرة ومولد طاقة وعاكس ومحرك كهربائي أمامي بقوة 150 كيلوواط. وتساهم مجموعة نقل الحركة الفريدة هذه في استمداد العجلات طاقتها من المحرك الكهربائي فقط، مما يوفر استجابة فورية للسيارة. وتعد أكس-تريل من أكثر سيارات نيسان نجاحا على مستوى العالم حيث تشمل مبيعاتها ما يزيد عن مائة سوق وتواصل ترسيخ مكانتها منذ أكثر من 20 عاما كسيارة عائلية مناسبة للمغامرات. ويمتاز الجيل الرابع من أكس-تريل بحفاظه على السمات الفريدة التي ميزت الأجيال الثلاثة السابقة من الطراز.



وتدعو نيسان البابطين عملاءها لزيارة معارضها الموجودة في الري والأحمدي والجهراء لاغتنام الفرصة لتجربة الميزات الديناميكية لسيارة نيسان أكس-تريل.