

في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، حرص بنك الخليج على التبرع بكمية من الصخور البحرية لصالح الهيئة العامة للبيئة، وذلك لإعادة تدويرها أو استخدامها بالطريقة التي يرونها مناسبة.



وبهذه المناسبة، قال مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج محمد الحبشي: لقد قمنا بنقل كمية من الصخور البحرية، إلى محمية الجهراء، وذلك لما يمثله إعادة استخدام تلك الصخور من أهمية كبرى في الحفاظ على البيئة، ودعما للمحية لكي تعزز من إمكاناتها كبيئة لحياة الكائنات البرية.



وأكد حرص بنك الخليج على التعاون المستمر مع الهيئة العامة للبيئة في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، تفعيلا لمبادرات الاستدامة، تطبيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت 2035، واستراتيجية «الخليج» لعام 2025.



وأشار إلى أن بنك الخليج يقوم بدور كبير في الحفاظ على البيئة داخل البنك وخارجه، مستعرضا المبادرات التي نفذها البنك، ضمن مساعيه لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، وكان آخرها إطلاق حملة للتحول إلى الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بالتعاون مع عدد من الجمعيات التعاونية الكبرى.



وأشار إلى جهود البنك في حماية بيئة الكويت من خلال تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات والمبادرات النوعية سنويا في هذا الإطار، مشيرا إلى قيام بالبنك بإعادة تدوير عدة أطنان من النفايات الإلكترونية والصلبة، والعمل على تقليص انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة والأوراق، إلى جانب دعمه المبادرات الشبابية في تأسيس المشروعات المعنية بالاستدامة البيئية ومشاركة موظفي البنك في عمليات التنظيف تحت الماء بالقرب من جزيرة كبر ضمن فعاليات شهر البيئة 2022، التي نظمها المركز العلمي وغيرها.



يذكر أن بنك الخليج بصدد إصدار تقرير الاستدامة الثالث عن عام 2022، علما أنه قد أصدر التقرير الأول والثاني عن عامي 2020 و2021، وشهدا تسجيل البنك تقدما ملحوظا في تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.