

مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته على الملعب الفرعي لستاد جابر الأحمد الدولي استعدادا لمواجهتي الفلبين وطاجيكستان الوديتين المقررتين يومي 24 و28 الجاري ضمن فترة التوقف الدولي وذلك بمشاركة 21 لاعبا دون لاعبي نادي الكويت، وذلك تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده أحمد عبدالكريم.



وكان الجهاز الفني لمنتخبنا قد كثف من تدريباته اليومين الماضيين للارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، حيث يتدرب المنتخب على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الداخلي.



إلى ذلك، يتابع الجهاز الفني مباراة نادي الكويت مع شبيبة الساورة اليوم في إياب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، للوقوف على مشاركة أي من خماسي «الأبيض» الدوليين، أحمد الظفيري وضاري العتيبي وفيصل زايد وفهد الهاجري وأحمد الزنكي، حيث تتجه النية لعدم دخول اللاعبين الذين سيشاركون اليوم في التشكيل الأساسي لمباراة الفلبين المقرر لها الجمعة المقبلة، وذلك تفاديا لإصابة اللاعبين بالإرهاق والإجهاد، لاسيما أن وفد «العميد» سيعود صباح غد الأربعاء على ان ينضموا إلى معسكر المنتخب مساء اليوم نفسه لخوض أول تدريب لهم.



ويستهدف الجهاز الفني لمنتخبنا من المواجهتين تحقيق نتائج إيجابية للارتقاء بتصنيف «الأزرق» الدولي قبل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكأس آسيا في السعودية 2027، وذلك قبل إجراء قرعة تصفيات المونديال المقرر لها أكتوبر المقبل أملا في تجنب خوض الأدوار التمهيدية والدخول إلى منافسات دور المجموعات بشكل مباشر.



في غضون ذلك، وصلت إلى البلاد أمس الدفعة الأولى من وفد منتخب الفلبين على أن يستكمل وصول باقي أعضاء البعثة اليوم، فيما سيخوض أول تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الكويت، فيما يتدرب على ستاد جابر مساء الخميس.