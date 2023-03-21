

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية مع منتخب قيرغيزستان في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت الكويت، في ثالث مبارياته بالمجموعة الرابعة في بطولة آسيا التي تقام منافساتها في تايلند.



ويحتاج منتخبنا، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الفلسطيني صاحب المركز الثالث، إلى الفوز لضمان التأهل رفقه المتصدر الحالي المنتخب العماني صاحب الـ 6 نقاط، فيما يحتل قيرغيزستان المركز الأخير دون رصيد من النقاط.



ويسعى منتخبنا لتحقيق الانتصار على قيرغيزستان لبلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة بتاريخ مشاركته في بطولة آسيا الشاطئية.



وكان «أزرق الشاطئية» قد تمكن من الفوز في أولى مبارياته على المنتخب الفلسطيني 5-0، وخسر في ثاني مبارياته من المنتخب العماني 1-5.