

بيروت - منصور شعبان



اتهم «لقاء سيدة الجبل»، «حزب الله بالتلاعب بسعر الدولار من أجل ابتزاز اللبنانيين وإرغامهم على القبول بخياره السياسي المرفوض من قبلنا».



واعتبر اللقاء، في بيان، عقب اجتماعه الدوري الافتراضي، أن نموذج الحكم الذي يسعى الحزب «إلى إرسائه، بدءا من رئاسة الجمهورية يطيح بكل المكتسبات الديموقراطية في النظام السياسي والتي تمسكت بها الغالبية اللبنانية منذ قيام دولة لبنان. وعليه، فإن لقاء سيدة الجبل يدعو نواب الأمة لانتخاب رئيس يمثل المصلحة اللبنانية والعربية الصافية ويعمل على توطيد نموذج الحكم الديموقراطي لا رئيس يغلّب مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية ويفرط بالأسس الديموقراطية للنظام السياسي ويطيح بالتالي بقيمة لبنان المضافة في المنطقة».