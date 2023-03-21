ثامر السليم



بحضور مستشار التعاون والعمل الثقافي لدى السفارة الفرنسية في الكويت بونوا كاتالا وطاقم من السفارة الفرنسية في الكويت ورعاية عميد كلية الآداب د.عبدالمحسن المدعج، نظم قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب اليوم الفرانكفوني والذي ينظم كل عام من شهر مارس وذلك في المسرح كلية الآداب بالمبنى الجنوبي



وفي هذا الصدد، قال عميد كلية الآداب في جامعة الكويت د.عبدالمحسن المدعج ان قسم اللغة الفرنسية ينظم هذه الفعالية كل عام وذلك احتفالا باليوم الفرانكفوني العالمي، مشيرا الى ان كلية الآداب ستبقى دائما حريصة على اقامة العلاقات مع جميع المؤسسات الثقافية والفكرية على المستوين المحلي والدولي.



واضاف ان اهم معزز للثقافة هو التعاون والتواصل لاسيما في مجال الثقافة والأدب ومختلف انواع المعرفة وهذا ما نهتم به هنا في كلية الآداب، مبينا انه عند انشاء قسم اللغة الفرنسية وثقافتها في كلية الآداب في عام 2014 عمل القسم على اعداد الخريجين وتأهيلهم في اللغة والثقافة الفرنسية وذلك لخدمة المجتمع الكويتي.



واشار الى ان خريجي اللغة الفرنسية من كلية الآداب يعملون في جميع القطاعات التي تتطلب هذا التخصص، كذلك تضمن الدراسة القسم عدة مناهج ومختلفة في اللغة الفرنسية وعلومها.



من جانبه، قال رئيس قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب بجامعة الكويت منصف الخميري ان قسم اللغة الفرنسية يعمل على تنظيم هذا اليوم الفرانكفوني والذي يوافق 20 مارس كل عام وذلك منذ العام 2016، لافتا الى ان جميع المؤسسات التي تدرس اللغة الفرنسية في العالم تشارك في هذا اليوم، وان القسم كل سنة من خلال هذا اليوم الفرانكفوني يستعرض أعمال الطلبة والتي تعبر عن مدى تقدمها بالتحكم باللغة الفرنسية واستخدامها شفويا وكتابيا.



واضاف الخميري ان فعالية اليوم تتضمن تتويج للنشاطات الرسمية والثقافية التي قمنا بها خلال شهر مارس وتتمثل هذه الفعالية في إلقاء محاضرة عن الكاتب الفرنسي مولير، وتنظيم املائي للغة الفرنسية والذي يشارك بها العديد من طلبة اللغة الفرنسية.



من جانب آخر، تضمنت الفعالية الفرانكفونية والتي نظمها قسم اللغة الفرنسية عرضا مرئيا لانجاز القسم خلال السنوات الماضية، كما شهدت الفعالية فقره غنائية باللغة الفرنسية تم تقديمها من قبل طالبات اللغة الفرنسية بكلية الآداب.