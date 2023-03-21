بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها السجاري وسفير جمهورية مصر العربية اسامة شلتوت ورئيس متحف الآثار والأنثروبولوجيا د.حسن أشكناني والشيخة هالة الصباح والباحث في العلاقات الكويتية ـ البريطانية عيسى دشتي، أقام متحف ومختبر الآثار والأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بالتعاون مع الجمعية الكويتية لهواة العملات والطوابع معرض «الملك توت عنخ آمون» وذلك في إطار احتفالات الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية بالذكرى المئوية لأحد أهم الاكتشافات الأثرية التي شهدها العالم على مر التاريخ وهو اكتشاف البريطاني هوارد كارتر مقبرة وكنوز الذهب الخاصة بالملك توت عنخ آمون في نوفمبر 1922، في منطقة وادي الملوك الأثرية الغنية بمقابر ملوك مصر القديمة.



وعرضت خلال المعرض البطاقات والطوابع البريدية التاريخية التي صدرت قبل 100 عام احتفالا بهذا الاكتشاف المثير، كما عرض عدد من المجلات والصحف الأصلية التي نشرت خبر الاكتشاف المذهل الذي كشف عن أكثر من 5400 قطعة معظمها من الذهب تعود للملك توت عنخ آمون الذي حكم لمدة 9 سنوات وتوفي في عمر يناهز الـ 18 سنة.