أسامة أبوالسعود



أعلن مسؤول المركز الثقافي القانوني بالفتوى والتشريع هشام نصرالله أن رئيسة ادارة الفتوى والتشريع بالتكليف المستشارة زليخة الحبيب ووكيل الادارة المستشار جوهر المقرون ونائبه وكيل الادارة المستشار ناصر المحارب استقبلت في مقر ادارة الفتوى والتشريع كلا من نعومي بيجان، وديلان بلانش ـ القضاة المتدربين المنتسبين للمدرسة الوطنية للقضاة ـ في زيارة لادارة الفتوى والتشريع ضمن البرنامج المعد مسبقا من قبل معهد الدراسات والبحوث القضائية، تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين المعهد والمدرسة بفرنسا.



وأوضح نصرالله ان الزيارة تأتي للاطلاع على طبيعة عمل محامي الدولة في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصالح، وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.



رافقهم في هذه الزيارة كل من وكيل الادارة المستشار هدى الصوان والمستشار خالد المسعد وكوكبة من كبار المستشارين من قطاع التشريع.