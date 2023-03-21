أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس بتعاون الكويت مع المنظمة في مختلف المجالات لاسيما في دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في السادس من فبراير الماضي.



وقال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين لـ«كونا» انه التقى غيبريسوس بمقر السفارة الكويتية في جنيف لبحث مستجدات الاوضاع الانسانية في سورية وتركيا مع تداعيات الزلزال.



واضاف ان غيبريسوس اعرب عن تقديره لجهود الكويت الداعمة لجهود اغاثة المتضررين من جراء الزلزال في تركيا وسورية.



واوضح ان المسؤول الاممي اطلعه على نتائج زيارته الاخيرة الى ادلب بشمالي سورية وحجم معاناة ضحايا الزلزال كما أطلعه على خطط وبرامج المنظمة للتعامل مع الازمة التي تعرضت لها كل من سورية وتركيا.