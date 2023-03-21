أعلن اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي امس عن تنظيم بطولة كأس العالم الأولى للشرطة بكرة قدم الصالات في الكويت بشهر نوفمبر المقبل وذلك بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الشرطية من مختلف دول العالم.



وقال رئيس الاتحاد اللواء حقوقي وليد الشهاب في مؤتمر صحافي إن البطولة ستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد وستجري وفق الأنظمة الفنية المعمول بها في الاتحاد الدولي للعبة كما سيتم الاستعانة بحكام من داخل الكويت وخارجها لإدارة المباريات.



وأوضح الشهاب أن اتحاد الشرطة سيعمل على إعداد منتخب الكويت للشرطة بأفضل صورة لضمان تحقيق أفضل نتيجة بالبطولة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة 32 منتخبا يمثلون مختلف دول العالم، مشيرا الى أن 15 دولة أكدت مشاركتها بالفعل حتى الآن قبل شهرين من اغلاق باب التسجيل للبطولة.



من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة اللواء غونزاليس لوندوريو من كولومبيا إن الكويت عنصر مهم بالاتحاد الدولي كونها تتبوأ رئاسته منذ عام 1994 ونجحت بتنظيم العديد من الملتقيات الرياضية الدولية الشرطية والاقليمية.



وأضاف لوندوريو أن الاتحاد الدولي له علاقة وثيقة مع نظيره الكويتي نظرا لنشاطه المميز دوليا معربا عن ثقته بنجاح البطولة العالمية لتمتع كوادره باحترافية كبيرة في تنظيم اهم التظاهرات الرياضية الشرطية.



بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الهولندي ساندرو ديركس ان دور الاتحاد يتركز بالاشراف على البطولة ودعم اللجنة المنظمة الكويتية بهذا الشأن فضلا عن اعتماد اللوائح التنظيمية للبطولة ومخاطبة الدول الاعضاء للمشاركة الى جانب الأمور اللوجستية الاخرى.



وأكد ديركس أهمية هذه البطولة كونها الأولى التي سيشرف عليها الاتحاد الدولي عقب انتهاء جائحة كورونا معزيا سبب تأخير العودة إلى الأنشطة الرياضة الدولية الشرطية للمسؤوليات الجسام التي كانت على عاتق رجال ونساء الشرطة بالعالم أثناء الجائحة.



وحضر المؤتمر الصحافي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة الهولندي لوك سمايرن والامين العام المساعد بالاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الكويتية العميد خالد النجار.