دافع المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك عن استدعاء ما لا يقل عن 6 وجوه جديدة ضمن قائمة «المانشافت» لمباراتيه الوديتين المقبلتين، ووعد بمحاولة منحهم جميعا فرصة المشاركة.



وأضاف فليك في مؤتمر صحافي: «هذه هي خطتنا، ويجب أولا أن نرى كيف تسير التدريبات».



ويستعد المنتخب الألماني، ممثل الدولة المستضيفة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، لخوض وديتين أمام بيرو وبلجيكا في ماينز وكولونيا يومي السبت والثلاثاء المقبلين، على الترتيب.



ويعمل فليك حاليا على إعادة بناء الفريق وتصحيح مساره بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.



وقال فليك: «من المهم للغاية أن نبني الفريق من جميع الجوانب». وأضاف أنه يريد «رؤية من لديه القدرة على المشاركة في البطولة الأوروبية».



وأوضح فليك أنه استدعى جوشوا فاغنومان وماريوس فولف وفيليكس نميشا وماليك ثياو وميرجيم بيريشا وكيفن شايد لأنه يدرك إمكانياتهم.



كذلك دافع فليك عن قراره بعدم استدعاء عناصر بارزة أمثال توماس مولر وإيلكاي غوندوغان وليروي ساني ونيكلاس زوله.



ومضى فليك: «كان من الممكن أن نجلبهم معنا، وكان سيسعدهم التواجد هنا. لن تكون هناك إمكانية لمشاركتهم».



وأكد أن لاعبه الشاب جمال موسيالا سيغيب عن مباراتي بيرو وبلجيكا بعدما تعرض لاعب بايرن ميونيخ لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



إعادة التقارب



وتجدر الإشارة إلى أن إعادة التقارب بين المنتخب الألماني وجماهيره، تعد هدفا رئيسيا لرودي فولر المدير الجديد للمنتخب.



وقال فولر إنه سيقوم بإجراء جلسة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير في كل توقف دولي، كما سيجري تعزيز الروابط بين المنتخب الأول ومنتخب الشباب تحت 21 عاما.



وفي هذا الإطار، سيتناول لاعبو المنتخب الأول العشاء مع اللاعبين الشبان اليوم الثلاثاء.