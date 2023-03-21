أبدى لاعب خط وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي تمسكه بالعودة إلى قائمة المنتخب الإيطالي لكرة القدم من جديد، مشيرا إلى أنه يعتقد أن استبعاده جاء لأسباب فنية.



وغاب لوكاتيلي عن القائمة التي اختارها المدير الفني روبرتو مانشيني للمباراتين المقررتين أمام إنجلترا ومالطا ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).



وكانت آخر مشاركة دولية للوكاتيلي (25 عاما)، الذي كان ضمن «الآزوري» في نهائي يورو 2020، في يونيو الماضي أمام المنتخب الإنجليزي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، لكنه لن يتواجد في مواجهة المنتخب الإنجليزي المقررة يوم الخميس المقبل، وقد كشف اللاعب أنه لم يتلق أي اتصال من مانشيني لإبلاغه بموقفه من القائمة.



وقال لوكاتيلي في تصريحات لقناة «راي سبورت» التلفزيونية: «حزنت لعدم استدعائي للمنتخب. وصراحة، لم يتواصل معي مانشيني».



وغاب لوكاتيلي عن آخر قائمتين سابقتين للمنتخب الإيطالي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث غاب في المرة الأولى بسبب الإصابة وفي المرة الثانية لأسباب شخصية.



ولدى سؤاله حول ما إذا كان يشعر بأن استبعاده بمنزلة عقوبة، استبعد اللاعب ذلك، قائلا إنه يعتقد أن ذلك يأتي لأسباب فنية وتكتيكية لدى مانشيني.



وقال لوكاتيلي: «هل ذلك لأسباب تأديبية؟ بالتأكيد لا. أعتقد أنه اختيار فني. سأعمل على الملعب بشكل أكثر جدية من أجل العودة».



ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي يوم الخميس المقبل ثم يحل ضيفا على منتخب مالطا بعدها بـ 3 أيام، وذلك في أول مشاركة للمنتخب الإيطالي منذ مباراتيه الوديتين في نوفمبر.