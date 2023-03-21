القاهرة - سامي عبدالفتاححجز الجيش الملكي المغربي مقعده في ربع النهائي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» بفوزه على ضيفه بيراميدز 1-0 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وبذلك فرض الجيش بفوزه مواجهة مصيرية بين ممثلي الدوري المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بيراميدز وفيوتشر الفائز على أسكو كارا التوغولي بثلاثية نظيفة.وتصدر الجيش برصيد 10 نقاط أمام بيراميدز الثاني بـ 8 نقاط والمتفوق بفارق المواجهة المباشرة على فيوتشر الذي يشارك للمرة الأولى، فيما يحتل اسكو كارا المركز الرابع بنقطة.إلى ذلك، يستضيف منتخب مصر الأول منتخب مالاوي الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوى ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.ويملك منتخب مصر في رصيده 3 نقاط، متساويا بها مع فرق المجموعة الرابعة بالتصفيات وهي مالاوي وغينيا وإثيوبيا بعد مرور جولتين، حيث فاز منتخب مصر على غينيا في القاهرة ضمن الجولة الأولى (1-0)، قبل الخسارة (0-2) أمام مضيفه إثيوبيا.من جهة أخرى، فتح رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ملف الصفقات الصيفية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع مغلق بحضور أعضاء لجنة الكرة برئاسة محسن صالح، وذلك قبل سفر المدير الفني مارسيل كولر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة خلال فترة التوقف الحالي للدوري المصري والمسابقات الأفريقية للأندية.وتضمن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات الحديث عن المرحلة المقبلة ورؤية مدير الكرة في ضوء ما تتضمنه من تحديات تنتظر الفريق، وكيفية توفير الأجواء المناسبة لكل منظومة العمل بما يضمن الوصول لكل الأهداف المنشودة، ومناقشة خروج بعض اللاعبين من الفريق العام المقبل على سبيل الإعارة، فيما لم تكشف إدارة الفريق عن الاحتياجات الجديدة لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.وطلبت إدارة الكرة بالأهلي تأجيل مباراة الأهلي والمصري في مسابقة كأس الرابطة التي انطلقت بالأمس خلال فترة التوقف الدولي، بسبب غياب اللاعبين الدوليين بأعداد كبيرة مع المنتخبين الأول والشباب، وهو ما رفضته رابطة الأندية.