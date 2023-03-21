انطلقت أعمال اجتماع الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمدينة جدة برئاسة وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي.



ويرأس وفد الكويت في هذه الدورة ممثل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري المدير العام لهيئة الشباب بالتكليف مشعل السبيعي.



وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي في كلمته الافتتاحية: «ان الوطن العربي يحظى بقيادات فاعلة تسير بنا نحو المزيد من التطور والنهضة والتنمية وهذا يحفزنا لمزيد من العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الكفاءات الشابة».



وأوضح أن هذا الأمر «يخدم أوطاننا نحو المزيد من النجاح والتميز مع ضرورة العمل الجاد والمستمر لتمكين الشباب وتحفيزهم ومنحهم كل مسببات النجاح والتميز في مختلف الأصعدة وعلى المستوى الرياضي بشكل خاص».



من جهته، أكد السبيعي في كلمته حرص الكويت الدائم على تعزيز سبل التعاون العربي وتحسين البرامج المشتركة للشباب والعمل لتشجيعهم على المشاركة المجتمعية الهادفة بالإضافة الى تبادل الافكار والخبرات وتعميق أواصر التعاون فيما بينهم.



وبحث وزراء الشباب والرياضة العرب العديد من الموضوعات على جدول الأعمال ثم أصدر عددا من القرارات منها الموافقة على إقامة دورة الألعاب العربية بالجزائر 2023 وإقامة العديد من البرامج والأنشطة الشبابية بعدد من الدول العربية، كما تمت الموافقة على التقارير المالية والإدارية وتقارير الأنشطة والبرامج الشبابية التي أقيمت خلال العام الماضي.