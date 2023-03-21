

قدم بنك برقان رعايته للجولة السابعة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية - موسم قفز الحواجز 2022-2023، والتي تم تنظيمها في مضمار الكويت للفروسية، حيث تؤكد الرعاية من جديد على التزام البنك بمواصلة جهوده الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرياضية في الكويت، بما يتماشى مع برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.



وشهدت انطلاقة المسابقة السابعة ضمن الدوري، في يومها الأول، تتويج الفارس علي الخرافي بالمركز الأول، تلاه كل من الفارسين عبدالرحمن الفزيع وعبدالله العوضي في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، بينما حصد المركز الأول في اليوم الثاني الفارس عبدالله الروضان، تلاه غازي الجريوي في المركز الثاني، وعلي الخرافي في المركز الثالث.



وبمناسبة هذه الرعاية، قال رئيس العلاقات والاتصالات في بنك برقان قتيبة الربعي: «بالنيابة عن بنك برقان نتقدم بالتهنئة الى جميع الفائزين في المسابقة السابعة ضمن جولة الاتحاد الكويتي للفروسية، والذين يواصلون دورهم الحيوي كقدوة مميزة للأجيال القادمة. ونحن حريصون، في البنك، على أداء مسؤولياتنا الكاملة للمساعدة في تطوير ثرواتنا الوطنية من المواهب الرياضية الشابة في الكويت، وخاصة في مجال الفروسية الذي يعتبر جزءا من هويتنا الثقافية وتراثنا».



وأضاف: «تحت مظلة برنامج المسؤولية الاجتماعية في بنك برقان، نسعى دائما إلى تشجيع وتحفيز الرياضيين الموهوبين والأجيال الشابة، للمشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، كما نؤكد اليوم، من جديد، التزامنا بمواصلة تقديم دعمنا للرياضيين الطموحين والهيئات الرياضية والجهات الوطنية الرسمية من أجل الإسهام في الارتقاء بمكانة الرياضة الكويتية ودفع عجلة التميز في هذا القطاع».



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يقدم رعايته لهذه المبادرة الفريدة منذ بدأت في عام 2021، في تأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بممثلي قطاع الرياضة الكويتي، وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للبنك، والذي يركز في جزء كبير منه على نشر وتطوير الثقافة الرياضية في الكويت.