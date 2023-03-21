أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د .أحمد العتيبي، أن وزارة الأوقاف أصدرت تعميما اداريا بشأن جمع التبرعات خلال شهر رمضان لعام 1444 هـ.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: استعداداً لاستقبال شهر رمضان لموسم الخير والبر والإحسان وبناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن جمع التبرعات بالمساجد كما جرت العادة في كل عام على السماح بجمع التبرعات طوال هذا الشهر الكريم بحسب مايلي :

1. يسمح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة الكي نت فقط.

2 يتم إخطار إمام المسجد بزيارة مندوبي الجمعيات من قبل جامع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة .

3 لا يسمح لمندوبي الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات بالتحدث داخل المساجد لإلقاء كلمة تعريفية عن الجمعية أو المشاريع التي تقوم بها وذلك لعدم التشويش على المصلين.

4- تقوم كل جمعية بوضع إعلانات محمولة ومستقلة وأن تكون تلك الإعلانات مرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي كي لا تشغل المصلين عن أداء صلاتهم في خشوع وذلك وفقاً لفتوى لجنة الإفتاء بالوزارة على أن تقوم الجمعية صاحبة الإعلان بإزالة هذه الإعلانات في نهاية الفترة المخصصة لها.

5 عدم وضع إعلانات تدعو لجمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للترخيص الممنوح من قبل الوزارة في هذا الشأن.

6. يمنع منعاً باتاً جمع التبرعات النقدية بأي شكل من الأشكال من قبل مندوبي الجمعيات الخيرية وفي حالة المخالفة تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بتلك المخالفة.

.7 يمنع منعاً باتاً وضع الحصالات وحاضنات الأموال في المساجد .

8. يجب على مندوبي التبرعات تعليق الهويات الموحدة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية أثناء فترة تواجدهم داخل المسجد

9. لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في

حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

10. لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأي مشروع خيري أو التصريح لإقامة مشاريع خيرية لصالح أي جهة .

11. في حالة وجود أي مخالفات للقواعد والنظم المعمول بها السابق ذكرها يُرجى إرسال رسالة واتس أب أو الاتصال على الخط الساخن رقم ( 66027725 ).