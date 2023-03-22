

توج فريق كلية الكويت التقنية بلقب دوري الكرة الطائرة رجال ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي بعدما نجح في الفوز على فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 3-1 خلال المباراة النهائية ليحقق الفائز أول الألقاب له.



وقد أشاد نائب رئيس اللجنة العليا للشؤون الإدارية فهد الخليفة بحسن تنظيم المباراة النهائية التي أقيمت بصالة كلية الكويت التقنية، موضحا: المنافسة في دوري الكرة الطائرة هذا الموسم كانت قوية وحسم اللقاء خلال النقاط الأخيرة، ونتطلع لزيادة عدد المشاركين في النسخة الثالثة لزيادة الحماس بين جميع الفرق المشاركة.



من جانب آخر، نظمت اللجنة الفنية لكرة القدم بنين بالاتحاد المدرسي مهرجان ختام أكاديميات كرة القدم بمشاركة 100 لاعب بالملعب الفرعي لستاد جابر الدولي الذي أقيم ضمن استراتيجية الاتحاد المدرسي مواهبنا في مدارسنا 2021-2026 وسبق مهرجان الختام مباراة ودية جمعت مجموعة من اللاعبين السابقين بقيادة نواف الخالدي ووليد علي وحمد العنزي وفهد العنزي ونهير الشمري وحسين حاكم، بحضور المستشار والمحاضر الدولي البلجيكي ميشيل سابلون المستشار الفني للاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وقد أكد رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بنين أنور بوطيبان أن تدريبات كرة القدم أقيمت في 3 مراكز تدريب في مبارك الكبير والعاصمة والأحمدي ضمت ما يقارب 100 لاعب بإشراف الأجهزة الفنية من خلال 9 مدربين في المراكز الثلاثة تم اختيارهم من خلال لجنة المدربين برئاسة عقيل مهنا، بالإضافة إلى الجهاز الإداري.