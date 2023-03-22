

سيغيب المهاجم إيرلينغ هالاند عن مباراتي النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن الاتحاد النرويجي للعبة الثلاثاء.



واشتكى هالاند الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي 5 أهداف مع فريقه مان سيتي الانجليزي ضد لايبزيغ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعقبها بثلاثية «هاتريك» ضد بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، من آلام في الفخذ بعد المباراة الأخيرة السبت. وقال الاتحاد النرويجي إن ابن الـ 22 عاما غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه.



ونقل الاتحاد عن طبيب المنتخب أولا ساند قوله: «كنا نأمل أن يكون الأمر مجرد انزعاج ينتهي سريعا، لكن بعد اختبارات وفحوصات من الواضح أنه لن يكون جاهزا للمباراتين ضد إسبانيا وجورجيا».



وتبدأ النرويج حملتها بمباراتين خارج أرضها ضد إسبانيا في ملقة السبت المقبل، ومن ثم ضد جورجيا في باتومي الثلاثاء المقبل.