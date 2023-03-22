

أعلن نادي إشبيلية، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الاسباني لكرة القدم، أمس إقالة مدربه الارجنتيني خورخي سامباولي في محاولة للبقاء بين الكبار هذا الموسم.



وجاء في بيان للنادي الاندلسي «أنهى إشبيلية عقد مدربه خورخي سامباولي بعد خسارة الفريق ضد خيتافي (السبت) التي وضعت الفريق مجددا على مشارف منطقة الهبوط»، مضيفا حقيقة أن الفريق لم ينجح في الخروج من المراكز المتدنية في الجدول منذ تعيينه مدربا والصورة التي ظهر بها الفريق في المباريات الأخيرة دفعت النادي إلى اتخاذ هذا القرار، بحثا عن رد فعل في آخر 12 مرحلة من الدوري.



وعلى عكس السنوات الأخيرة التي كان ينافس فيها إشبيلية دائما على مراكز متقدمة، علما أنه حل رابعا في المواسم الثلاثة الأخيرة وتأهل الى دوري أبطال أوروبا، يعاني الأمرين هذا الموسم.



يحتل المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة على بعد نقطتين فقط من أول مراكز منطقة الهبوط الذي يحتله فالنسيا.



اكتفى هذا الموسم بسبعة انتصارات، مثلها تعادلات مقابل 12 هزيمة.



وقد وصل سامباولي في أكتوبر الماضي خلفا لخولن لوبيتيغي بعد سبع مراحل على انطلاق الدوري، لكنه فشل في انتشاله من معاناته.