أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف د.أحمد العتيبي أن وكيل وزارة الأوقاف لقطاع المساجد م.صلاح الشلاحي أصدر تعميما إداريا موجها إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن رفع الأذان في مساجد الكويت.



وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ونظرا لقرب شهر رمضان المبارك، وحرصا على الدقة في مواقيت رفع الأذان في مساجد الكويت خلال الشهر الفضيل، طالبة بضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بالآتي:



أولا: اعتماد تطبيق مساجد الكويت عند رفع الأذان للصلوات الخمس، مع مراعاة فروق التوقيت لبعض المناطق.



ثانيا: يجب الالتزام بالمعلومات الخاصة بفعاليات شهر رمضان المبارك، والتي قام الأئمة والمؤذنون بتحديدها في الاستمارة الإلكترونية، وعند الرغبة في إجراء أي تغيير في المعلومات يجب التغيير في الاستمارة الإلكترونية.