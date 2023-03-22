الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد النجم الكوميدي خالد العجيرب لـ«الأنباء»، أن مسلسل «أبو نسب»، تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي من خلال عدد من المفارقات والتناقضات بين عائلتي صديقين. المسلسل الذي تم تصويره في الدوحة من إنتاج قناة الريان القطرية الفضائية وسيتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك.



وقال العجيرب: إن مسلسل «أبو نسب»، تم تصويره بالكامل في العديد من المعالم السياحية بدولة قطر، مثل سوق واقف، وكتارا، ومنطقة اللؤلؤة، وسوق واقف في الوكرة.. موضحا أن تصوير المسلسل استغرق قرابة 5 أشهر بسبب إقامة مونديال قطر 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.



وكشف خالد العجيرب عن طاقم العمل، حيث يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية في مقدمتهم الفنان السعودي بشير غنيم، والفنانة اللبنانية أمل طالب، وفرج سعد، فيصل رشيد، مريم فهد، أسرار محمد، زينب العلي، حسن صقر، بالإضافة إلى ضيف المسلسل بمشاركة الفنان علي ميرزا محمود إلى جانب كوكبة من الفنانين القطريين، والمسلسل إخراج جان يمين، وسيناريو وحوار محمد القحطاني، والمنتجة ضحى العوني.



وأكد الفنان الكوميدي أن الدراما الكويتية هي «Number one» في منطقة الخليج، بوجود سعاد عبدالله، وحياة الفهد، وإلهام الفضالة، وهدى حسين، وغيرهن..



واعترف العجيرب بأن المسرح هو عشقي الأول، مشيدا بالعمل مع النجم الكوميدي طارق العلي، الذي امتد حوالي 25 عاما، وأنا سعيد بالعمل معه وتقديم العديد من الأعمال الفنية.



وأشاد العجيرب «بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «غيبوبة»، الذي ألعب فيه دور البطولة، وهو أول إنتاج سينمائي لي، بمشاركة نخبة من النجوم ومنهم أحمد العونان، وشهاب حاجيه، ورانيا شهاب، وهبة العبسي، وبالإضافة إلى طارق العلي، وخالد مظفر، وعبد الإمام عبدالله، وبلال الشامي، وعبدالله الحمادي» والفيلم من تأليف الكاتب محمد الكندري وإخراج عمار الموسوي.



وانتقد الفنان الكوميدي ظاهرة دخول نجوم «Social media»، إلى الوسط الفني في الآونة الأخيرة، معتمدين على «فولورز»، وهم في حقيقة الأمر لا يستحقون الوقوف خلف الكاميرات..!!



وختم بقوله: إنه محظوظ بالعمل مع العملاق الراحل عبدالحسين عبدالرضا في مسلسلين، واصفا إياه بهرم الدراما الكويتية والذي طالما رسم الابتسامة على وجوه الناس أجمعين داخل الخليج وخارجه، مؤكدا أنه نسخة لن تتكرر في الدراما الكويتية والخليجية.