

بشرى شعبان



أصدر وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري تعميما إداريا اعتمد فيه الدوام في الوزارة وترك للموظفين حرية الدوام بين الفئات الثلاثة المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية بواقع اربع ساعات ونصف الساعة يوميا.



وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من التعميم وحدد الدوام بالآتي:



‎٭ أولا: تكون مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام بواقع أربع ساعات ونصف الساعة يوميا لجميع موظفي الوزارة على النحو التالي:



‎أ ـ من الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و15 دقيقة ظهرا.



ب ـ من الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و45 دقيقة ظهرا.



‎ج ـ من الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا حتى الساعة الثالثة و15 دقيقة عصرا.



وترك للموظف حق اختيار أي من أنظمة الدوام المشار إليها والتقيد به حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختيار أكثر من نظام للدوام للعمل به أو تعديله خلال الشهر الكريم.



وتتضمن وقف العمل بنظام تخفيف ساعات العمل خلال الشهر الكريم مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة في بداية الدوام (15 دقيقة) أو فترة السماح المقررة للموظفات في نهاية الدوام (15 دقيقة) على أن يراعى القرارات السابقة بشأن الدوام بدور الرعاية الاجتماعية وموظفي الأمن والحراسة والموظفين العاملين بنظام النوبة.