افتتح رئيس جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير مبنى رعاية الأيتام المقام بتمويل من قبل أحد محسني الكويت وبتكلفة بلغت نحو 147 ألف دولار وذلك في العاصمة الاردنية عمان.



وقال د.الساير، في تصريح لـ «كونا» عقب الافتتاح، ان المشروع الذي نفذ بتمويل من المحسن الكويتي عادل الشاهين الغانم يشمل إعادة ترميم المبنى المقام بجوار مبنى الهلال الأحمر الأردني وانشاء صالة متعددة الأغراض لاستقبال الايتام وذويهم ومكاتب للموظفين العاملين في البرنامج وتزويد المبنى بالدعم اللوجستي والفني وتقديم جميع خدمات البنية التحتية اللازمة للمشروع.



وأضاف أن المشروع يأتي بهدف الحد من معاناة الفئات المستضعفة من الأيتام وعائلاتهم في المجتمع المحلي واللاجئين السوريين في الاردن من جراء النزاعات والحروب خاصة أن عدد المشمولين ببرنامج كفالة اليتيم في الهلال الأحمر الأردني يبلغ نحو 7900 شخص.



وأشاد الساير بجهود وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بالسفارة الكويتية في الأردن في تسهيل مهمة وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي ودعم جهود الجمعية في إيصال الدعم والعون للجهات المستهدفة في الأردن.



في سياق متصل، وقع د.هلال الساير على هامش حفل الافتتاح مع نظيره الاردني اتفاقية تعاون لتمويل مساعدات طبية للاجئين السوريين والفئات المستضعفة في المجتمعات المحلية بقيمة 200 ألف دولار.



وعن الاتفاقية، قال الساير إنها ممولة من بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتشمل تنفيذ مشاريع صحية لمصلحة اللاجئين السوريين والمستضعفين في المجتمعات المحلية تسهم في التخفيف من معاناتهم عبر اجراء عمليات جراحية بمشاركة اختصاصيين كويتيين ومتابعة المرضى بعد العملية وصرف الادوية لهم.



من جانبه، قال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى الأردن المستشار د.مبارك الهاجري، في تصريح مماثل لـ «كونا»، ان «الدعم الذي نراه اليوم يجسد الدور الكويتي وشعاره «الكويت بجانبكم» انطلاقا من توجيه القيادة السياسية وحب العطاء الانساني الذي جبل عليه الشعب الكويتي.



وأشاد الهاجري بجمعية الهلال الأحمر الكويتي ودورها في دعم جهود نظيره الهلال الأحمر الأردني لإيصال المساعدات الانسانية لمستحقيها مؤكدا أهمية العطاء الإنساني الكويتي في إغاثة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم وبتسهيل من وزارة الخارجية الكويتية ممثلة في سفاراتها في دول العالم.



من جهته أخرى، قال رئيس جمعية الهلال الاحمر الاردني محمد الحديد لـ «كونا» ان «ثقافة التطوع هي ثقافة متأصلة في المجتمع الكويتي الشقيق»، معربا عن شكره للهلال الأحمر الكويتي لمبادراته التي تسهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين والفئات المستضعفة في الأردن.



وأضاف أن «مبادرة التبرع لمبنى كفالة الأيتام واتفاقية تمويل الجراحات الطيبة هي جزء من مبادرات كثيرة لإغاثة اللاجئين السوريين عودتنا عليها الكويت من خلال العون المستمر والمساندة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011».