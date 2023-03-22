

نظم مكتب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ورشة عمل «إجراءات ومعوقات البحث العلمي» بمشاركة من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت، وبحضور عدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء لجنة الأبحاث ومديري مختبرات التسهيلات العامة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومساعدي الباحثين في الكلية.



بداية رحب أ. د. سرور عبدالهادي العتيبي ـ القائم بأعمال مساعد العميد للشئون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا ـ بالحضور، حيث أشار أن الهدف من الورشة المقامة هو تطوير وتشجيع البحث العلمي، وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه إدارة الأبحاث والباحثين وطرق حلها، وذلك للدور الكبير الذي تقوم به الأبحاث في الكلية والجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية.



وبدأت الورشة بعرض تقديمي من الدكتور عبدالله عواد العازمي ـ مدير مركز مختبرات النانو تكنولوجي ـ لمختبرات التسهيلات العامة التابعة لكلية الهندسة والبترول والأجهزة التي تتوافر فيها وطريقة طلب استخدامها.



ثم قام قطاع الأبحاث ممثلا بعدد من موظفات القطاع بعرض تقديمي خاص بقسم التحليل وقسم المحاسبة والميزانية وقسم شؤون الباحثين، للتعريف بقواعد ولوائح البحث العلمي وإجراءات تنفيذ المشاريع البحثية ونشر الإنتاجية البحثية، بالإضافة الى إجراءات العمالة والميزانيات والمكافآت، وخلال تقديم الورشة تمت مناقشة معوقات البحث العلمي وطرح أسئلة من الباحثين، وكذلك مناقشة بعض حلول للمعوقات التي تسهم في رفع مستوى الأبحاث العلمية.



وفي ختام الورشة شكر أ. د. العتيبي الحضور وشكر موظفي قطاع الأبحاث لمساهمتهم في إنجاح ورشة العمل.