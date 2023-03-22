احتفلت شركة الكويت للتأمين بعيد الأم في مبادرة تهدف إلى توطيد تواصل الشركة مع موظفاتها، وإيمانا منها بأهمية دورها الاجتماعي في تعزيز روح الفريق الواحد بين أعضاء فريق العمل، حيث تم توزيع الورود على جميع الموظفات في كل طوابق المركز الرئيسي والفروع في هذا اليوم، كما التقطت الصور التذكارية معهن في أجواء احتفالية سادتها الفرحة والسرور.



وبهذه المناسبة، قالت مدير قسم التواصل فجر الصايغ: يأتي هذا الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة في مبادرة تعكس دور الأم الأساسي في عطاءاتها وتضحياتها وجهودها المتواصلة في بناء الأسرة وتربية الأبناء ونهضة المجتمعات، كما نود التعبير لهن عن احترامنا الكبير وتقديرنا لدورهن الريادي لاسيما الأم العاملة التي نجحت إلى جانب عملها في الحفاظ على دورها الرئيسي في قيام وتكاتف أسرتها.



وأضافت: تولي شركة الكويت للتأمين اهتماما كبيرا بالمرأة، ويتضح ذلك في النسبة العالية من النساء اللاتي يشغلن العديد من المناصب بالشركة. كذلك، إن الشركة متمسكة دائما بالتزاماتها تجاه المجتمع بكل فئاته. وبما أن الأم تعتبر عماد الأسرة، فإنها تجد منا كل الرعاية والاهتمام.



واختتمت الصايغ: الأمهات دائما وأبدا تبقى لهن مكانة خاصة في حياة كل فرد منا، واحتفالنا بهن اليوم ليس إلا عرفانا بدورهن الكبير في حياة كل واحد منا، متمنية لجميع الأمهات يوما سعيدا.