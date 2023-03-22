العبدالجليل: رعاية الأطفال والخدمات الصحية على رأس أولويات المسؤولية الاجتماعية لـ«الوطني»

نحرص دائماً على توفير كل الدعم للأطفال خلال رحلة علاجهم الطويلة ورسم البهجة على وجوههم



يحرص بنك الكويت الوطني دائما على الالتزام بأداء مسؤوليته المجتمعية تجاه جميع شرائح المجتمع وخاصة الأطفال، كما تشمل تلك المسؤولية جميع القطاعات وخاصة الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار، نظم البنك فعالية مميزة بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح مؤسسة بيت عبدالله لرعاية الأطفال.



حضر الحفل، الذي نظمته أسرة بنك الكويت الوطني في بيت عبدالله، الأطفال في المؤسسة، وكذلك بعض الأطفال من مستشفى البنك التخصصي للأطفال وأسرهم، حيث قضوا وقتا ممتعا وأبدوا تفاعلا ملحوظا مع جميع الأنشطة التي تضمنها الحفل.



تضمن الحفل العديد من الأنشطة والمسابقات والفقرات الغنائية والترفيهية، وسط أجواء من المرح والبهجة، بمشاركة الفنان زاك الموسوي الذي قدم عرضا غنائيا مميزا لاقى تفاعلا واسعا من الحضور.



وبهذه المناسبة، قالت مسؤول أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل: «نحرص دائما على توفير كل الدعم للأطفال خلال رحلة علاجهم الطويلة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية».



وأضافت العبدالجليل: «نسعى دوما لرسم البهجة على وجوه الأطفال الذين هم بأمس الحاجة لمثل هذا الدعم، لذلك نقيم العديد من المبادرات التي تساهم في إسعادهم، مثل مبادرة (أحلم أن أكون)، التي حققت أحلام العديد من الأطفال وعززت رغبتهم في التغلب على المرض من أجل تحقيق أحلامهم في المستقبل».



وأعربت العبدالجليل عن سعادتها بالنتائج التي تحققها تلك المبادرات والفعاليات، وأهمها رؤية الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال وأسرهم، كما أكدت أن الاهتمام بأسر الأطفال خلال تلك المرحلة الصعبة على جميع أفراد الأسرة تمثل ركيزة أساسية في جميع ما نقيمه من حفلات ومبادرات، ما يساهم في تعزيز قدرتهم على تخطي تلك المرحلة.



ويواصل بنك الكويت الوطني تقديم النموذج الرائد في المساهمات المجتمعية على أكمل وجه، حيث ساهم البنك في تطوير كل وحدات مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال، وقدم تبرعا سخيا لإنشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية وعمل على تطويرها وتوفير أفضل مقاييس الرعاية العالمية للمرضى وعائلاتهم حتى أصبحت من أكبر المراكز لزراعة الخلايا الجذعية في المنطقة.



هذا، ويحفل سجل بنك الكويت الوطني بالعديد من المبادرات الريادية الإنسانية والاجتماعية، ويواصل سعيه إلى توفير مختلف السبل لدعم الأطفال في الكويت، إلى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم زيارات إلى العديد من المؤسسات الإنسانية التي تعنى بهم بهدف تكريس ثقافة خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وهو نهج لطالما تميز به البنك الوطني ويسعى دوما إلى نشره في المجتمع.