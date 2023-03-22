

نقل الديوان الأميري إلى المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الوطن تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.



هذا، وأعلن الديوان الأميري اعتذار صاحب السمو عن عدم استقبال إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يمن على الجميع بالصحة والعافية، وأن يتقبل صيامهم وقيامهم.



كما توجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى تعالى بأن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظهم الله وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحقق لكل الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وتقدم وازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ناميبيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة وسعادة رام ساهاي براساد ياداف نائب رئيس نيبال الصديقة، عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزهما في الانتخابات الرئاسية لنيبال وأدائهما اليمين الدستورية، متمنيا سموه لهما كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، وللعلاقات الوطيدة بين الكويت ونيبال الصديقة المزيد من التطور والنماء.