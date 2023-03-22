سالم العبدالله: تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين

وزير خارجية المملكة المتحدة: علاقات الشراكة بين البلدين تزداد قوة ومتانة رغم المتغيرات



عقدت في العاصمة البريطانية لندن أعمال الجولة الأولى لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة حيث ترأس الجانب الكويتي فيها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في حين ترأس الجانب البريطاني وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي.



ونقل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة وصادق التحايا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار للمملكة المتحدة وشعبها الصديق.



وأشاد بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين من قوة ومتانة ومؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين مع التأكيد على أهمية تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأوسع بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



كما أثنى الشيخ سالم العبدالله على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة معربا عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على جميع الأصعدة، مشيدا بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات الصداقة الاستراتيجية والتاريخية القوية بين الكويت والمملكة المتحدة.



من جانبه، أعرب وزير خارجية المملكة المتحدة عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع الكويت في جميع المجالات مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية آملا الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وترسيخ دعائمها على جميع الأصعدة.



وأوضح أنه بالرغم من المتغيرات العديدة والكبيرة التي يعيشها العالم تشهد علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة المتحدة والكويت تزايدا وقوة ومتانة.



وعلى صعيد آخر، أشاد وزير خارجية المملكة المتحدة بمستوى التواصل والتعاون الدائم بين البلدين الصديقين على الساحة الدولية، معربا عن ثنائه بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.



وجرى خلال الحوار بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تكثيف التعاون في مجال العمل الدولي المتعدد الأطراف، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة ومن بينها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقشة سبل التعاون فيما يتصل بمسار الدعم الإنساني للمدنيين في أوكرانيا وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



هذا، وقد توجت أعمال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة بالاتفاق على إنشاء الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والذي يعتبر تدشينا لحوارات استراتيجية عديدة وخارطة طريق لمستقبل أكثر إشراقا للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين واستكمالا للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات والطموحة الثنائية، وتحقيقا للرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة في الكويت خلال العام المقبل.



وزير الدولة للاستثمار



هذا، وأجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جلسة مباحثات مع وزير الدولة للاستثمار في وزارة التجارة الدولية اللورد دومينيك جونسون وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين



وتم خلال المباحثات استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية الحيوية ومناقشة الفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون بين البلدين الصديقين في هذا الإطار.



واستذكر الجانبان مجمل الانجازات الزاخرة لكلا البلدين الصديقين في تحقيق نمو مطرد من التعاون والشراكة في شتى المجالات الحيوية والمهمة، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وكذلك ما حققته الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة من نمو ثابت منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 والذي يشهد هذا العام مناسبة مرور 70 عاما من النجاحات المتعددة، الأمر الذي يعكس العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة.



وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تشجيع وتنمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف المجالات الجديدة التي تواكب التطور التقني في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والفرص الحيوية الواعدة للاستثمارات طويلة المدى في هذا الإطار والانطلاق بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.



وعقب جلسة المباحثات، شارك وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وبحضور اللورد دومينيك جونسون وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين في مراسم حفل إغلاق بوابات قصر برج لندن (Ceremony of the Keys) والتي تعتبر أحد أبرز المراسم التاريخية للملكية البريطانية.



مستشار الأمن القومي



كما التقى وزير الخارجية مع مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة السير تيم باور



وتناول اللقاء أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة وما تخللها من محطاتها وشواهد تاريخية امتدت لأكثر من قرن من الزمن، كما تم استعراض مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



وتم خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير والنماء والازدهار للشعبين الصديقين وشعوب المنطقة بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وبحث مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين ويعزز التعاون المشترك لحفظ الامن والاستقرار إقليميا ودوليا.



رئيس مجلس العموم البريطاني



والتقى وزير الخارجية مع رئيس مجلس العموم بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة السير ليندزي هويل في مقر البرلمان البريطاني



ونقل الوزير في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت إلى المملكة المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار للملكة المتحدة وشعبها الصديق. وأشاد الوزير خلال اللقاء بما تشهده العلاقات التاريخية الوثيقة والاستراتيجية الرفيعة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة من تنام مستمر في مستوى التعاون المشترك بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية والتنموية والتأكيد على حرص الجانبين للأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أثنى رئيس مجلس العموم بالعلاقات الودية والتاريخية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة وما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين من تطور ونماء مستمرين، مؤكدا حرصه ومجلس العموم البريطاني على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.



والتقى الشيخ سالم العبدالله مع نائب رئيس مجلس العموم السير ناجيل إيفانز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية أليشا كيرنز والنائب رحمن تشيشتي رئيس المجموعة البرلمانية في مجلس اللوردات ومجلس العموم للعلاقات مع الكويت وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم.



ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب الكويت إلى المملكة المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار للملكة المتحدة وشعبها الصديق.وتم خلال اللقاء، استعراض أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والروابط العميقة بين شعبي البلدين الصديقين والجهود المبذولة لتعزيز المسيرة التاريخية للعلاقات الوثيقة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة.



كما تم بحث أطر تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات وسبل تنمية روابطه على جميع الأصعدة لاسيما استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في البلدين الصديقين وتعزيز دور المرأة والتنمية المجتمعية ودعم الشباب وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المستحدثة للتعامل مع تغير المناخ ومواجهة تبعاته.