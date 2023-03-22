

حثت ايكيا جميع العملاء، الذين سبق لهم أن اشتروا لعبة صيد السمك BL VINGAD متعددة الألوان، على التوقف فورا عن استخدامها، والتواصل مع قسم خدمة العملاء في ايكيا لإعادتها واسترداد ثمنها بالكامل.



وقالت «ايكيا» في بيان صحافي، إن السلامة تمثل أولوية قصوى بالنسبة إليها، مضيفة: كما تستخدم ايكيا برنامجا صارما خاصا بتقييم المخاطر واختبارها عند تطوير منتجاتها، وذلك للتأكد من أن المنتج النهائي مطابق لجميع القوانين والمعايير المعمول بها في الأسواق التي يباع فيها.



وتابعت بالقول: على الرغم من ذلك، تنامى إلى علمنا أن المسامير الصغيرة المدمجة باللعبة قد تفلت من مكانها. ونتيجة لذلك قد تشكل خطر الاختناق المحتمل، خاصة مع الأطفال الصغار جدا، لذلك نحن نسحب لعبة الصيد BL VINGAD متعددة الألوان من الأسواق.



وأضافت: بالإمكان إرجاع لعبة الصيد BL VINGAD متعددة الألوان، إلى أي من معارض ايكيا واسترداد ثمنها بالكامل. وإثبات فاتورة الشراء (الإيصال) غير مطلوب.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.IKEA.com.kw أو الاتصال بنا على: 1840408. وختمت «ايكيا» بيانها بالاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه إجراء سحب المنتج هذا.