أعلن بنك بوبيان عن برنامجه لشهر رمضان المبارك 2023 والذي يتضمن العديد من الانشطة والمساهمات الاجتماعية حرصا منه على التواصل اليومي مع مختلف فئات المجتمع من خلال مساهماته المختلفة والاعمال التطوعية والخيرية بما يعود عليهم بالنفع ومد يد العون.



ويحفل برنامج هذا العام بالكثير من الانشطة والفعاليات سواء التي تستهدف العملاء أو الجمهور بصفة عامة من المواطنين والمقيمين سعيا لتقديم نموذجا يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.



وأهم ما يميز برنامج شهر رمضان لهذا العام هو إعلان الشراكة مع «مسجد الدولة الكبير» لتعزيز روح التعاون وتوثيق الهوية الإسلامية من خلال استضافة غالبية فعاليات برنامج البنك للشهر الفضيل وإقامتها بالمسجد مثل مسابقة «رتل مع بوبيان» للقرآن الكريم وتكريم فائزيها، ومبادرة «نقصة بوبيان».



هذا بالإضافة إلى إعداد برنامج مكثف خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان لخدمة وضيافة المصلين بمشاركة مجموعة من موظفي بوبيان المتطوعين من مختلف الإدارات، وهو ما يعزز دور بنك بوبيان الاجتماعي في دعم ومساندة الإسلام والمسلمين.



وتستمر حملة «خطوات بوبيان» أيضا خلال هذا العام لاستكمال رسالتها التشجيعية للمواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي خلال شهر رمضان. وسيخصص عائد حملة «خطوات بوبيان» لهذا العام لاستكمال عمليات إعادة البصر في أفريقيا التي بدأها بنك بوبيان من خلال حملة «نور بوبيان».



كـمــا يستـمــر تـحــدي



Boubyan Glow Up الصحي الذي اطلقه بنك بوبيان مؤخرا لعملائه. وللعام التاسع على التوالي، يستمر بنك بوبيان في تنظيم مسابقته السنوية (رتل مع بوبيان) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتي تم تخصيصها هذا العام لكل شرائح عملاء البنك وابنائهم.



وسوف تنطلق فعاليات مسابقة هذا العام في الاسبوع الثاني من الشهر الفضيل في مسجد الدولة الكبير.كما يستمر البنك في شهر رمضان في مبادرة «نقصة بوبيان» والتي تتضمن قيام مجموعة من متطوعي البنك بمساعدة عدد من الطهاة الكويتيين المعروفين بإعداد ما يزيد على 400 وجبة مميزة من أبرز الاطباق الرمضانية التي يتقنها هؤلاء الطهاة وتوزيعها بصورة يومية على مرتادي ساحة «مسجد الدولة الكبير» بالتعاون مع متطوعي المسجد الكبير. وفي سياق متصل، سوف يتم تجهيز ما يعادل 5000 وجبة سحور لتوزيعها في المسجد الكبير خلال أيام العشر الأواخر.