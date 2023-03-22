قالت مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى إن مواعيد استقبال العملاء لدى البنوك المحلية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا



الشأن. وأضافت العيسى في بيان صحافي أن اتحاد مصارف الكويت ينتهز هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.