أعلن بنك برقان أنه قد تم اختياره ضمن قائمة أفضل 20 مكان عمل في الكويت 2023 بالإضافة إلى فوزه رسميا بشهادة «Great Place to Work أفضل بيئة للعمل»، والتي تعتبر تقديرا رفيع المستوى يعزز تفاني البنك في تطوير رأسماله البشري من خلال تصنيفه بين أفضل أماكن العمل على المستوى العالمي وإدراجه كأول بنك في الكويت يتم إدراجه في القائمة واعتماده رسميا.



وقد حصد بنك برقان هذا اللقب بعد تحليل مستقل قامت به مؤسسة «أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط»، بناء على دراسة لجمع ملاحظات وآراء موظفي بنك برقان، والتي تم الحصول عليها كجزء من استطلاع شامل وسري حول تجربتهم في جميع قطاعات وإدارات البنك.



ومن وحي شعاره الأساسي «أنت دافعنا»، يواصل بنك برقان تركيزه على رفع مستوى الخدمة، بدءا بموظفيه، كأولوية قصوى في صميم قراراته الجوهرية. وينعكس ذلك أيضا في مبادئ البنك الأساسية المتمثلة بالثقة، الالتزام، التطور والتميز، والتي بدورها تحدد تعاملنا مع العملاء. وهذه القيم، إلى جانب سعي البنك الدائم إلى تجسيدها، ارتقت بتجربة «برقان» المصرفية إلى مستوى متميز.



وفي صدد تعقيبها على اعتماد بنك برقان بهذه الشهادة كمكان عمل يستحق تصنيف «Great Place to Work»، قالت هالة الشربيني رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: إنه لشرف كبير أن يتم تكريمنا من قبل هيئة عالمية رفيعة المستوى ومتخصصة في ثقافة مكان العمل مثل Great Place to Work، خاصة أننا أول بنك في الكويت يحصد هذه الشهادة المرموقة. ولكن، يبقى مصدر الفخر الحقيقي هو إبراز قدرتنا على تمكين موظفينا من خلال توفير بيئة عمل إيجابية نسعى بكل جهدنا إلى الحفاظ عليها.



وفي سياق متصل، أكدت أهمية سياسة «الباب المفتوح» التي يتم تطبيقها في جميع إدارات وقطاعات البنك، إلى جانب الدور المهم لشركاء الأعمال ممن يبذلون كل جهد ممكن للإجابة عن استفسارات الموظفين التجارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة، لافتة إلى أن هذا النظام المميز يعني إبقاء قدرات الموظفين وتقدمهم تحت الإشراف والمراقبة المتخصصة بشكل مستمر، مع الحفاظ على إطلاع الموارد البشرية وإدارة المواهب بأحدث اتجاهات السوق وتغيراته المستجدة.



من جانبها، أشارت غادة القاضي، رئيس وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان، إلى نهج البنك فيما يتعلق بالتطوير الشخصي والمهني للموظفين. وقالت في هذا السياق: نحن نفتخر بتزويد موظفينا الواعدين بمجموعة من برامج التدريب والإرشاد المتخصصة والمتميزة وذات القيمة الكبيرة في السوق، ما يمكنهم من التقدم في مسيرتهم العملية. ومن تلك البرامج «رؤية» Ro2ya، والذي يسمح لكفاءاتنا الأكثر طموحا باكتساب الخبرة في الممارسات المصرفية المختلفة والمقدمة من بنك برقان، وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام تطورهم ككفاءات مصرفية شاملة، وتوسيع مجالات فرصهم الوظيفية ونجاحهم المهني.